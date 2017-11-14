Россия показала Европарламенту правду о Сирии

СТРАСБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Экспозиция "Сирия. Фотохроники войны", в которую вошли почти 50 работ военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" и операторов ВГТРК, открылась 14 ноября на площадке Европейского парламента в рамках пленарной сессии в Страсбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка рассказывает о военном конфликте в Сирии сквозь призму судеб, разрушенных войной, показывает будни военных летчиков на авиабазе Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Экспозиция включает в себя работы титулованных журналистов агентства — Валерия Мельникова, Ильи Питалева, Михаила Алаеддина, Михаила Воскресенского, а также телеоператоров съемочной группы ВГТРК Виктора Приходько и Александра Пушина, сделанные в разгар военного конфликта в Сирии в 2015-2016 годах.

От первого лица

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия Сегодня" Александр Штоль отметил, что организовать эту выставку в Европарламенте было не так легко.

"Очень радостно, что эта выставка проходит в Европарламенте, что появилась такая возможность – показать миру великолепные работы абсолютно отчаянно-смелых людей, которые представляют собой не только художественную ценность, но и подтверждают историческую достоверность того, что там происходило. Это ведет, конечно, к глубокому переосмыслению всего конфликта и должно, с моей точки зрения, вести к развитию мирных процессов в регионе", — сказал Штоль РИА Новости в ходе выставки.

"Безусловно, это было нелегко (организовать проведение выставки в ЕП в Страсбурге – ред.), и очень радостно, что это все-таки произошло, потому что Европарламенту должен быть характерен некий плюрализм мнений, и вот это является определенным шагом к тому, что этот плюрализм должен вести к взаимопониманию", — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, как прошла эта выставка в других городах Европы, Штоль рассказал, что было много посетителей, но не все понимающие. "Но очень хотелось бы верить, что после просмотра этой выставки, людей, понимающих и сочувствующих, становиться будет больше, потому что ужасы войны – это те ужасы, которые не дай бог пережить", — добавил он.

Автор части работ, специальный фото-корреспондент МИА "Россия Сегодня" Михаил Воскресенский, с которым в ходе выставки пообщался корреспондент РИА Новости, несколько раз был в Сирии.

"У меня было три командировки примерно по два месяца. Последний раз я был около трех месяцев – это апрель, май, июнь (2017 года – ред.), в начале июля я вернулся. Я думаю, что снова поеду", — сказал он, добавив, что был "практически во всех сирийских провинциях".

Первая его поездка состоялась в самом начале российской военной операции в Сирии. Воскресенский считает, что с тех пор ситуация в Сирии улучшилась. "Пока сложно говорить о восстановлении жилого фонда, потому что для этого нужны средства, для этого нужны стройматериалы, которые стоят денег. Это процесс затратный и длительный. Но постепенно люди налаживают свою жизнь. Постепенно восстанавливается промышленность, торговля. Жилой фонд, видимо, будет восстанавливаться чуть позже", — сказал он.

Поэтому, по его словам, пока еще рано говорить о возвращении жителей в страну. "Очень большое количество людей выехало из Сирии с началом активной фазы конфликта, с 2012 года. Они находятся за пределами Сирии, и пока массового возвращения нет", — отметил он.

Фотоэкспозиция в парламентской столице Европы — часть международного выставочного турне "Сирийских хроник" в России и за рубежом. Старт турне был дан в Москве на площадке Государственной Думы РФ в январе 2017 года. В апреле выставку представили в Бухаресте, а в мае — в Вене.

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