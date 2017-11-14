В Москве состоится прощание с бывшим балетмейстером Власовым

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Прощание с бывшим балетмейстером Большого театра Станиславом Власовым, который скончался в Москве в воскресенье на 85-ом году жизни, состоится 16 ноября в Центральном доме работников искусств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.

"Прощание со Станиславом Власовым начнется в 11 часов 16 ноября в Главном зале ЦДРИ. По окончании церемонии прощания автобусы с желающими проводить покойного отправятся на кладбище. Захоронение состоится на Хованском кладбище", — говорится в сообщении.

Станислав Власов родился 1 августа 1933 года в Москве. Его талант как хореографа и как артиста балета был неоднократно отмечен призами и наградами на балетных конкурсах и фестивалях.