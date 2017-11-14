В Москве вышла в свет книга о легендарном советском разведчике Лягине

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Книга о легендарном разведчике времен Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Викторе Лягине вышла в свет в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия", в ней представлены не публиковавшиеся ранее материалы о подвиге этого антифашиста.

"Книга "Виктор Лягин. Подвиг разведчика" раскрывает для широко круга читателей неизвестные ранее страницы биографии героя. Виктор Александрович Лягин – человек уникальной судьбы. Перед Великой Отечественной войной он работал по линии научно-технической разведки в Соединенных Штатах Америки. Лягин передавал в Москву информацию о том, как американские промышленники способствовали становлению гитлеровского рейха, укреплению боевой мощи вермахта", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

В первые дни войны Лягин обратился с рапортом к руководству разведки с просьбой направить его в тыл врага, и в августе 1941 года он возглавил нелегальную резидентуру "Маршрутники" в оккупированном фашистами городе Николаеве.

"Инженер по образованию, получивший прекрасную подготовку в питерском Политехе, Виктор Александрович сумел сделать так, что гитлеровцам, вопреки их амбициозным планам, не удалось ни построить, ни отремонтировать ни одного корабля в Николаеве", — отметил Иванов. Кроме того, в результате организованных "Маршрутниками" диверсий был выведен из строя аэродром, уничтожено несколько больших армейских складов.

"В 1943 году из-за предательства Лягин был арестован гестапо, но, выдержав нечеловеческие пытки и сохранив свою тайну, ушел в бессмертие", — рассказал Иванов.

Автором новой книги стал дважды лауреат премии СВР писатель Александр Бондаренко.