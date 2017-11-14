Оркестр Мариинского театра провел "Концерт единства" в соборе в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева при участии прославленного российского пианиста Дениса Мацуева провели в понедельник в кафедральном соборе Вашингтона "Концерт единства".

Собор в эту ночь собрал под своими сводами порядка полутора тысяч зрителей.

Спонсором мероприятия и председателем его организационного комитета выступила известная американская благотворительница Сюзан Кармел-Лерман, оно проводилось также во взаимодействии с посольством России в США.

Не рушить, а созидать

По словам Кармел-Лерман, среди гостей мероприятия было "немало VIP-персон". Также на концерт пришли несколько сотен студентов, около 40 послов из разных стран, несколько бывших послов, двое из которых были из России, российский посол в США Анатолий Антонов, а также дипломаты из посольства. По ее словам, идея создания такого мероприятия родилась у нее в Санкт-Петербурге, когда она узнала о планах Гергиева посетить столицу США в ноябре. С тех пор началась активная подготовка к этому концерту.

Несмотря на то что посыл организаторов был самый добрый — единство двух народов, американского и российского, в некоторых американских СМИ было высказано предположение и даже недовольство, что действо могло состояться за деньги налогоплательщиков США. Однако Кармел-Лерман опровергла эти слухи.

"Это была моя идея, и это то, что я действительно хотела сделать. Для меня было честью спонсировать это мероприятие", — сказала она журналистам.

Тем не менее, это не остановило немногочисленную толпу активистов в попытке сорвать концерт. Некоторые из них пытались раздавать листовки гостям, где призывали саботировать мероприятие, поскольку музыканты высказывали поддержку российскому правительству. Некоторые протестующие были арестованы (уровень охраны безопасности по периметру здания был достаточно высоким, учитывая статус гостей).

На просьбу журналистов прокомментировать факт задержаний посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что он уважает свободу выражения мнений и свободу слова, это фундаментальное право. Но есть и ограничения в рамках американского закона на способы выражения. По его словам, музыка и искусство – это то "немногое, что по-прежнему соединяет нас, и посыл концерта самый добрый".

Не остались в стороне и сами музыканты. Они тоже прокомментировали нездоровый политический фон, который пытаются создать вокруг культурного обмена двух стран некоторые активисты и политики.

"Мосты надо сохранять, мосты нельзя сжигать", — ответил Гергиев на вопрос журналистов, как сохранить связи между нашими народами при текущем положении дел в отношениях Вашингтона и Москвы. "Решают (отношения) в данном случае не политические обозреватели, я бы сказал, не столько политические обозреватели, сколько люди: россияне и американцы. Для таких людей мы и выступаем. Так что я считаю, что мосты не будут сожжены — этого не допустят люди", — подчеркнул Гергиев., добавив, что обмануть американцев "такими дешевыми трюками не получится", поскольку они люди очень искренние.

"По мне, поменьше надо смотреть телевизор, побольше слушать классическую музыку. Поменьше читать новости в интернете. Люди, которые влезают в это (политические дрязги), держат всех в напряжении. Желательно выключить телевизор, отключить интернет и слушать классическую музыку. Это наш месседж с маэстро (Гергиевым) сегодня", — отметил Денис Мацуев.

С таким же призывом перед концертом выступил представитель Епископальной церкви США епископ Джон. "Самое время искусству построить мост между нашими различиями", — сказал он.

"Россия, конечно же, является ядерной сверхдержавой, но это также огромная страна, которая сильно повлияла на культурное наследие Соединенных Штатов, будь то великие писатели, художники или балет", — указала на тесные связи между двумя народами Кармел-Лерман.

Музыка связала



О том, что два народа могут найти общий язык, говорила как программа вечера, так и его антураж. Например, православные образа, украшенные фруктами и зажженными свечами, органично смотрелись под сводами готического храма.

Несколько сотен свечей было зажжено единовременно гостями и участниками концерта в знак солидарности и единства. И "живой" свет освещал стены храма наряду с современной иллюминацией.

Различные музыкальные стили и традиции тоже перекликались в программе. Так, виртуозное исполнение Мацуевым Рапсодии в блюзовых тонах Джорджа Гершвина перетекло в колокольные перезвоны и половецкие пляски, причем с "арией невольниц" в исполнении американского хора из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина.

Программу также украсили произведения Игоря Стравинского, Модеста Мусоргского.

Аплодисменты не стихали после концерта, и маэстро Гергиева снова и снова вызывали на бис. После этого вечера у многих гостей появилась надежда на великую силу музыкальной дипломатии.