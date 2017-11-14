Оркестр Мариинского театра провел "Концерт единства" в соборе в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева при участии прославленного российского пианиста Дениса Мацуева провели в понедельник в кафедральном соборе Вашингтона "Концерт единства".
Собор в эту ночь собрал под своими сводами порядка полутора тысяч зрителей.
Спонсором мероприятия и председателем его организационного комитета выступила известная американская благотворительница Сюзан Кармел-Лерман, оно проводилось также во взаимодействии с посольством России в США.
Не рушить, а созидать
Несмотря на то что посыл организаторов был самый добрый — единство двух народов, американского и российского, в некоторых американских СМИ было высказано предположение и даже недовольство, что действо могло состояться за деньги налогоплательщиков США. Однако Кармел-Лерман опровергла эти слухи.
"Это была моя идея, и это то, что я действительно хотела сделать. Для меня было честью спонсировать это мероприятие", — сказала она журналистам.
На просьбу журналистов прокомментировать факт задержаний посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что он уважает свободу выражения мнений и свободу слова, это фундаментальное право. Но есть и ограничения в рамках американского закона на способы выражения. По его словам, музыка и искусство – это то "немногое, что по-прежнему соединяет нас, и посыл концерта самый добрый".
Не остались в стороне и сами музыканты. Они тоже прокомментировали нездоровый политический фон, который пытаются создать вокруг культурного обмена двух стран некоторые активисты и политики.
"По мне, поменьше надо смотреть телевизор, побольше слушать классическую музыку. Поменьше читать новости в интернете. Люди, которые влезают в это (политические дрязги), держат всех в напряжении. Желательно выключить телевизор, отключить интернет и слушать классическую музыку. Это наш месседж с маэстро (Гергиевым) сегодня", — отметил Денис Мацуев.
"Россия, конечно же, является ядерной сверхдержавой, но это также огромная страна, которая сильно повлияла на культурное наследие Соединенных Штатов, будь то великие писатели, художники или балет", — указала на тесные связи между двумя народами Кармел-Лерман.
Музыка связала
О том, что два народа могут найти общий язык, говорила как программа вечера, так и его антураж. Например, православные образа, украшенные фруктами и зажженными свечами, органично смотрелись под сводами готического храма.
Несколько сотен свечей было зажжено единовременно гостями и участниками концерта в знак солидарности и единства. И "живой" свет освещал стены храма наряду с современной иллюминацией.
Программу также украсили произведения Игоря Стравинского, Модеста Мусоргского.
Аплодисменты не стихали после концерта, и маэстро Гергиева снова и снова вызывали на бис. После этого вечера у многих гостей появилась надежда на великую силу музыкальной дипломатии.