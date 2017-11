Джонни Депп, Джо Перри и Элис Купер выступят в Москве 28 мая

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группа The Hollywood Vampires, в состав которой вошли актер Джонни Депп, гитарист Aerosmith Джо Перри и легендарный рок-певец Элис Купер, выступит в столичном СК "Олмпийский" 28 мая, сообщается на сайте спорткомплекса.

Группа The Hollywood Vampires образована Купером, Деппом и Перри в 2015 году. Основной идеей было возрождение атмосферы питейного клуба The Hollywood Vampires, организованного в 70-е годы прошлого века Купером в Лос-Анджелесе. В клуб входили его друзья, легендарные музыканты — "битлы" Джон Леннон и Ринго Старр, Кит Мун (The Who), Марк Болан (T Rex) и другие. Компания встречалась в баре Rainbow Bar & Grill и не расходилась, пока в заведении не заканчивался весь алкоголь. В честь их легендарных вечеринок на баре до сих пор висит табличка "Логово Hollywood Vampires".

В репертуар группы входят хиты Джими Хендрикса, групп The Doors, Led Zeppelin, The Who и собственные песни. По словам Купера, которые приводит пресс-служба комплекса, группа готовит новый альбом, на котором не будет кавер-версий — только оригинальные композиции.

"Я подхожу к актерской работе так же, как и к музыке. Здесь есть моменты, которые невозможно предугадать. Музыка — самый быстрый путь к эмоциям", — цитирует пресс-служба слова Деппа.

Первый одноименный альбом "Hollywood Vampires", посвященный покойным друзьям Купера — музыкантам Джиму Моррисону, Киту Муну, барабанщику Led Zeppelin Джону Бонэму и другим, группа выпустила в сентябре 2015-го. В нем присутствовали каверы на композиции The Who, Pink Floyd, The Doors, Led Zeppelin. В записи альбома приняли участие Дэйв Грол (Foo Fighters), Пол Маккартни, Slash (Velvet Revolver), Брайан Джонсон (AC/DC), Джо Уолш (Eagles) и Робби Кригер (The Doors).

Первое выступление группы состоялось в голливудском ночном клубе Roxy Theatre в сентябре 2015 года.