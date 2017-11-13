Джонни Депп, Джо Перри и Элис Купер выступят в Москве 28 мая

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группа The Hollywood Vampires, в состав которой вошли актер Джонни Депп, гитарист Aerosmith Джо Перри и легендарный рок-певец Элис Купер, выступит в столичном СК "Олмпийский" 28 мая, сообщается на сайте спорткомплекса.
В репертуар группы входят хиты Джими Хендрикса, групп The Doors, Led Zeppelin, The Who и собственные песни. По словам Купера, которые приводит пресс-служба комплекса, группа готовит новый альбом, на котором не будет кавер-версий — только оригинальные композиции.
Первый одноименный альбом "Hollywood Vampires", посвященный покойным друзьям Купера — музыкантам Джиму Моррисону, Киту Муну, барабанщику Led Zeppelin Джону Бонэму и другим, группа выпустила в сентябре 2015-го. В нем присутствовали каверы на композиции The Who, Pink Floyd, The Doors, Led Zeppelin. В записи альбома приняли участие Дэйв Грол (Foo Fighters), Пол Маккартни, Slash (Velvet Revolver), Брайан Джонсон (AC/DC), Джо Уолш (Eagles) и Робби Кригер (The Doors).
Первое выступление группы состоялось в голливудском ночном клубе Roxy Theatre в сентябре 2015 года.