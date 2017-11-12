Мединский рассказал, о чем хотел бы снять фильм

КАЛУГА, 12 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский хотел бы снять фильм об обороне Козельска во времена Ордынского ига, об этом он сообщил журналистам в ходе своего визита в Калугу.

Он пояснил, что история Ордынского ига имеет реперные точки в национальном самосознании, и одна из них — оборона Козельска на Калужской земле.

"Это беспрецедентная, уникальная, фантастическая история. Я мечтаю кино сделать об этом. Найти хорошего продюсера, хороший сценарий, потому что ничего подобного в истории Батыевых завоеваний в Москве нет", — сказал Мединский.

По его словам, защитники Козельска показали, что Иго — это не навсегда.

Оборона Козельска от Батыя началась в 1238 году и продлилась семь недель. Его защитники дольше всех остальных русских городов сопротивлялись монгольским захватчикам.