Поклонников пустили попрощаться с Михаилом Задорновым

14:4712.11.2017
(обновлено: 14:57 12.11.2017)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Прощание с Михаилом Задорновым, который скончался в пятницу, проходит в одной из подмосковных клиник; проститься с сатириком пустили поклонников, передает корреспондент РИА Новости.
Возле клиники собралось около сотни человек. Однако им пришлось ждать не менее полутора часов за территорией больницы, так как изначально церемония, по желанию Задорнова, проходила в закрытом режиме.
"Он для меня был таким человеком, который запал в сердце. Он всегда был близко к народу, понимал проблемы, выносил их в сатирической форме, никого не обижал. Он был всенародный любимец. Такого юмора, наверное, больше ни у кого не будет. Я посчитал своим долгом прийти сюда", — сказал РИА Новости один из присутствующих, молодой человек по имени Михаил.
Ранее семья Задорнова сообщила, что, согласно последней воле артиста, его похоронят в Латвии, откуда он родом.
Родственники сатирика напомнили о его ироничном отношении к публичности и о том, как он всегда охранял свою и их жизнь от чужого назойливого вмешательства, поэтому они просили "не создавать суету вокруг его смерти".
Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Наиболее известен критикой западного образа жизни в своем творчестве. Артист в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием и скончался в пятницу на 70-м году жизни.
Подробнее о биографии Михаила Задорнова читайте в справке РИА Новости >>
Российский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.
После окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники.
В 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".
Публиковаться писатель-юморист начал с 1974 года. В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
На телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".
Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.
В 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.
Именно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.
Задорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.
Писатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.