Поклонников пустили попрощаться с Михаилом Задорновым

Люди у клиники Медси в Московской области, пришедшие проститься с сатириком Михаилом Задорновым. 12 ноября 2017

Люди у клиники Медси в Московской области, пришедшие проститься с сатириком Михаилом Задорновым. 12 ноября 2017

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Прощание с Михаилом Задорновым, который скончался в пятницу, проходит в одной из подмосковных клиник; проститься с сатириком пустили поклонников, передает корреспондент РИА Новости.

Возле клиники собралось около сотни человек. Однако им пришлось ждать не менее полутора часов за территорией больницы, так как изначально церемония, по желанию Задорнова, проходила в закрытом режиме.

"Он для меня был таким человеком, который запал в сердце. Он всегда был близко к народу, понимал проблемы, выносил их в сатирической форме, никого не обижал. Он был всенародный любимец. Такого юмора, наверное, больше ни у кого не будет. Я посчитал своим долгом прийти сюда", — сказал РИА Новости один из присутствующих, молодой человек по имени Михаил.

Ранее семья Задорнова сообщила, что, согласно последней воле артиста, его похоронят в Латвии, откуда он родом.

Родственники сатирика напомнили о его ироничном отношении к публичности и о том, как он всегда охранял свою и их жизнь от чужого назойливого вмешательства, поэтому они просили "не создавать суету вокруг его смерти".

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Наиболее известен критикой западного образа жизни в своем творчестве. Артист в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием и скончался в пятницу на 70-м году жизни.

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