Умер экс-вокалист группы Faith No More

Первый вокалист американской группы Faith No More Чак Мосли

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший вокалист американской рок-группы Faith No More Чак Мосли умер в возрасте 57 лет, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи певца.

В обращении отмечается, что Мосли скончался из-за алкогольной зависимости.

Как отмечает издание, Чак Мосли был главным вокалистом группы с 1984 по 1988 год. Музыкант принял участие в записи двух первых альбомов коллектива — We Care A Lot и Introduce Yourself.

В годы работы в Faith No More певец отличался непредсказуемостью: например, он заснул на сцене во время вечеринки, приуроченной к релизу альбома Introduce Yourself. Позднее Мосли покинул группу. Его заменил Майк Паттон, с которым коллектив записал ставший впоследствии платиновым альбом The Real Thing.

В 1998 году группа распалась. В 2009 году музыканты воссоединились, а в 2015 записали седьмой студийный альбом.