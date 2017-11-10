Россия и Индия подготовили соглашение о совместном кинопроизводстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя — РИА Новости. Россия и Индия подготовили межправительственное соглашение о совместном кинопроизводстве, сообщил российским журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Соглашение позволит избежать двойного налогообложения при совместном кинопроизводстве, дав тем самым дополнительный стимул развитию сотрудничества двух стран в сфере кинематографа.

"Соглашение о копродукции, с нашей стороны оно завизировано, находится на рассмотрении в Индии. Мы обсуждали это с министром культуры (Махешем Шармой), но у них оно попадает в ведение другого министерства, министерства связи, и министр пообещал ускорить бюрократические процедуры", — заявил Мединский, который находится с визитом в Дели, где в пятницу открывается кинофорум "Дни российского кино".

По его словам, сроки подписания пока неизвестны, это зависит от индийской стороны, тогда как с российской стороны "оно готово".

Министр отметил, что совместное кинопроизводство с Индией является "исключительно выгодной вещью". Он пояснил, что советский кинорынок был силен тем, что был абсолютно закрыты.

"Десять фильмов в год мы брали, и то не голливудские блокбастеры, а пеплумы и французские комедии. Плюс наш рынок был 300 миллионов человек и Восточная Европа. Что мы имеем сейчас? Мы имеем открытый рынок, полностью раздавленный голливудскими бюджетами: и маркетинговыми, и рекламными, и производственными", — заявил министр.

В результате сегодня с учетом закрытия украинского рынка потенциальная аудитория российской кинопродукции составляет 150 миллионов человек, отметил Мединский.

"Конечно, будущее в этом отношении исключительно в копродукции. Я специально сакцентировал внимание на том, что когда к нам приходят проекты с копродукцией, они рассматриваются в приоритете при оказании государственного субсидирования", — добавил Мединский.

В качестве примера он привел "Вий-3" ("Путешествие в Индию") Алексея Петрухина, действие которого будет происходить в Индии.

"Конечно, такие фильмы будут рассчитывать на государственную поддержку, сложите нашу аудиторию европейскую с индийской — вот вам полтора миллиарда человек сразу. Надо понимать, что это не просто арифметическое сложение, все-таки в Индии сильны традиции национального кино, но все равно это даст какой-то мультиэффект", — заявил министр.

По его словам, российские кинематографисты уже вышли на китайский рынок. "Теперь следующим шагом мы должны выйти на индийской рынок, и выйти не только с нашим продуктом, самое главное — открыть возможность совместного производства", — заключил он.

О намерении России и Индии поощрять совместное кинопроизводство и заключить соответствующее соглашение сообщилось в прошлом году. Тогда в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди по итогам переговоров в Гоа отмечалось, что стороны договорились "об углублении российско-индийского сотрудничества в сфере кинематографа путем поощрения взаимодействия кинокомпаний двух стран и изучения возможностей заключения межправительственного соглашения о совместном аудиовизуальном производстве".