В Евпатории оценили упоминание курорта в песне "Ленинграда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Упоминание крымского города-курорта Евпатории в новой песне группы "Ленинград" можно считать плюсом с точки зрения современного маркетинга территории, заявил глава городской администрации Андрей Филонов.

Новый клип группы "Ленинград" на песню "Вояж" менее чем за сутки набрал в интернете более двух миллионов просмотров. В песне одним из мест для доступного отдыха упоминается Евпатория.

"Мне лично бы хотелось, чтобы Евпатория звучала в детских песнях о счастливых детских моментах, проведенных на побережье ласкового Черного моря, или каких-то современных гимнах здоровью. Но и то, что мы звучим в песнях столь популярного исполнителя с миллионной аудиторией, с точки зрения современного маркетинга территории, это само по себе нам в плюс", — сказал РИА Новости Филонов.

По его словам, в огромном информационном потоке, в том числе рекламном, который существует сегодня, главная борьба происходит за внимание.

"По тому, что мы упомянуты в песни Шнура, выводов каких-то делать нельзя, но то, что заострено внимание на нашем курорте, а это значит, что точно кто-то зайдет в интернет-ресурс и напишет в поисковике "Евпатория" и увидит, что это семейный курорт, всероссийская детская здравница и что там хорошо отдыхать семьей. Это точно работает в плюс", — подчеркнул глава города.