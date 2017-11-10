Задорнов был настоящим патриотом, заявили в Латвии

РИГА, 10 ноя – РИА Новости. Писатель Михаил Задорнов, который скончался на 70-м году жизни, был настоящим русским патриотом, он материально поддержал проведение в Латвии референдума о предоставлении русскому языку государственного статуса, написал на своей странице в Facebook латвийский политик и общественный деятель Владимир Линдерман, который был одним из инициаторов референдума.

В пятницу стало известно, что Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.

"С покойным Михаилом Задорновым однажды общались в Юрмале много часов подряд. В компании с Захаром Прилепиным, к слову. Я не был поклонником его сатирического таланта, не именно его конкретно, я вообще не любитель эстрадного юмора. Но как человек, он мне понравился. Его русский патриотизм был искренним и естественным. Во время сбора подписей и референдума за присвоение русскому языку государственного статуса он помог нам материально. Хотя это был риск для него: как гражданина России его могли лишить вида на жительство в Латвии. Хороший был человек", — написал Линдерман.

Референдум о предоставлении русскому языку государственного статуса в Латвии прошел в республике в 2011 году. За предоставление статуса русскому проголосовали 25% участвовавших в голосовании, против — 75%.

В Латвии один государственный язык. Русский, который является родным для 40% населения страны, имеет статус иностранного.

Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".