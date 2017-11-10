Сатирик, актер и режиссер: скончался Михаил Задорнов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни от онкологического заболевания. Артист запомнился зрителям знаменитыми монологами об американцах, но в юности мечтал стать физиком-ядерщиком или конструктором космических кораблей, успел обратиться к россиянам с новогодним поздравлением вместо Бориса Ельцина и подружиться с президентом.
Путь в Москву
"Я мечтал стать выдающимся ученым: ядерщиком-физиком или конструктором космических кораблей… Из всех громких аббревиатур: МГУ, МВТУ, МАДИ, МИФИ, МАИ – меня больше всего манил МАИ… Только теперь я понимаю, что нашептала мне в ту пору интуиция: "Если хочешь стать артистом, а в театральный поступить не можешь, поступай в МАИ!" Я тогда еще не знал, что студенты всех поколений МАИ расшифровывали как Московский актерский институт с легким авиационным уклоном", — писал Задорнов в свой автобиографической книге "Не дай себе засохнуть".
Впрочем, поступить в МАИ с первого раза у Задорнова не получилось — подвела четверка за сочинение. Будущего сатирика приняли в Рижский политехнический институт, откуда он с потерей курса все же перевелся в Московский авиационный.
"Я бродил вечерами по искрящейся окнами Москве и не верил в свое счастье… Многих приезжих, особенно из провинции, Москва уже тогда пугала суетой, толкотней… А мне этот людской муравейник нравился. Да простят меня читатели за кулинарное сравнение, но Рига – это скупой европейский микробутербродик, купленный в магазине полуфабрикатов, а Москва – пышный пирог в центре стола, испеченный дородной хозяйкой", — писал Задорнов.
Сатирик, актер, режиссер
В годы учебы в МАИ Задорнов был художественным руководителем, режиссером-постановщиком и актером студенческого агиттеатра "Россия". С ним он объехал многие уголки СССР, театр даже получил премию Ленинского комсомола.
Задорнов начал публиковаться в 1974 году, а спустя шесть лет дебютировал в эфире с монологом "Письмо студента домой". Миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты.
С начала 1990-х годов он был автором телепередач "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери", выходят книги Задорнова "Конец света", "Не понимаю!", "Возвращение", одноактная комедия "Современные люди", веселая пьеса для грустного кино "Кофточка", четырехтомник "Великая страна с непредсказуемым прошлым", "Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи", "Крохотные звезды", "Задоринки".
В тот же период сатирик попробовал себя в роли актера и снялся в кинофильмах "Гений (1991), "Депрессия" (1991), "Хочу вашего мужа" (1992).
Друг президента
"Итак, главное событие Нового года — Новый год. Он все-таки наступил, несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник, но этого, слава богу, не произошло, и политики проявили разумность, порадовали нас 1992-м годом, за что им огромное, общенародное поголовное спасибо. Ушедший год был богат событиями, достаточно вспомнить последний месяц, когда мы чуть ли не каждый день, просыпаясь, спрашивали себя, в какой стране мы проснулись сегодня", — сказал тогда Задорнов.
"Нашим соседом по дому стал писатель-сатирик Михаил Задорнов. Его дружба с Ельциным завязалась еще в Юрмале, во время отдыха. Миша умел развеселить Бориса Николаевича: потешно падал на корте, нарочно промахивался, острил. И вот так полушутя вошел в доверие… После отпуска мы продолжили парные теннисные встречи", — писал он.
Россия и славянство
"Даже в самые тяжелые годы сохранялся интеллект нации. Именно благодаря ему, а не советской власти и не экономике, наша держава была величайшей в мире. Потому что во главу угла советского образования всегда ставилось широкоформатное развитие способностей ребенка. Учителя старались научить его самостоятельно мыслить, а не бездумно заучивать", — писал сатирик.
Помимо политической и социальной ситуации в России сатирика интересовала и отечественная история, в частности, история славянства. В 2012 году Задорнов снял некоммерческий фильм "Рюрик. Потерянная быль", а позже выпустил одноименную книгу.
Картина, состоящая из двух частей, была посвящена поискам происхождения Государства Российского. В своем фильме сатирик постарался опровергнуть норманнскую теорию, согласно которой основателями первых государств восточных славян стаи варяги скандинавского происхождения. В поисках истины и попытке объединить славян Задоров посетил множество отдаленных уголков мира, однако его исследование вызвало шквал критики со стороны историков. Одни упрекали его в излишнем разоблачительном пафосе, другие попросту указывали на антинаучность, а сам сатирик, уверенный в своей правоте, оставался в стороне от дискуссии.
Болезнь
Он рассказал и о том, что ему предстоит пройти курс химиотерапии в Германии, из-за чего придется отменить ряд концертов. В конце октября 2016 года Задорнов дал концерт в Москве и был госпитализирован прямо со сцены центрального дома культуры и искусства "Меридиан". Курс лечения он проходил в берлинской клинике, но победить болезнь не сумел.