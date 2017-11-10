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Культура

Сатирик, актер и режиссер: скончался Михаил Задорнов

Сюжет:
Умер сатирик Михаил Задорнов (17)
16:0310.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПисатель и сатирик Михаил ЗадорновПисатель и сатирик Михаил Задорнов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни от онкологического заболевания. Артист запомнился зрителям знаменитыми монологами об американцах, но в юности мечтал стать физиком-ядерщиком или конструктором космических кораблей, успел обратиться к россиянам с новогодним поздравлением вместо Бориса Ельцина и подружиться с президентом.

Путь в Москву

Писатель-сатирик Михаил Задорнов
© РИА Новости / Максим Блинов
Биография Михаила Задорнова
Михаил Задорнов родился 21 июня 1948 года в латвийской Юрмале в семье лауреата Сталинской премии, писателя Николая Задорнова. Его артистические способности проявились еще в школе, где он пел в хоре, но в столицу Задорнов приехал, чтобы поступить не в театральный вуз, а в авиационный институт.

"Я мечтал стать выдающимся ученым: ядерщиком-физиком или конструктором космических кораблей… Из всех громких аббревиатур: МГУ, МВТУ, МАДИ, МИФИ, МАИ – меня больше всего манил МАИ… Только теперь я понимаю, что нашептала мне в ту пору интуиция: "Если хочешь стать артистом, а в театральный поступить не можешь, поступай в МАИ!" Я тогда еще не знал, что студенты всех поколений МАИ расшифровывали как Московский актерский институт с легким авиационным уклоном", — писал Задорнов в свой автобиографической книге "Не дай себе засохнуть".

Впрочем, поступить в МАИ с первого раза у Задорнова не получилось — подвела четверка за сочинение. Будущего сатирика приняли в Рижский политехнический институт, откуда он с потерей курса все же перевелся в Московский авиационный.

"Я бродил вечерами по искрящейся окнами Москве и не верил в свое счастье… Многих приезжих, особенно из провинции, Москва уже тогда пугала суетой, толкотней… А мне этот людской муравейник нравился. Да простят меня читатели за кулинарное сравнение, но Рига – это скупой европейский микробутербродик, купленный в магазине полуфабрикатов, а Москва – пышный пирог в центре стола, испеченный дородной хозяйкой", — писал Задорнов.

Сатирик, актер, режиссер

В годы учебы в МАИ Задорнов был художественным руководителем, режиссером-постановщиком и актером студенческого агиттеатра "Россия". С ним он объехал многие уголки СССР, театр даже получил премию Ленинского комсомола.

Задорнов начал публиковаться в 1974 году, а спустя шесть лет дебютировал в эфире с монологом "Письмо студента домой". Миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты.

С начала 1990-х годов он был автором телепередач "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери", выходят книги Задорнова "Конец света", "Не понимаю!", "Возвращение", одноактная комедия "Современные люди", веселая пьеса для грустного кино "Кофточка", четырехтомник "Великая страна с непредсказуемым прошлым", "Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи", "Крохотные звезды", "Задоринки".

В тот же период сатирик попробовал себя в роли актера и снялся в кинофильмах "Гений (1991), "Депрессия" (1991), "Хочу вашего мужа" (1992).

Михаил Задорнов: ироничный хроникер эпохи
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.Празднование дня рождения поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкПосле окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники.Писатель-сатирик Михаил Задорнов с супругой Еленой во время премьеры клипа Сати Казановой на песню Дура
© РИА Новости / Валерий Левитин
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После окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВ 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".Конкурс красоты Московская красавица-88. Финалистки конкурса отвечают на вопросы сатирика Михаила Задорнова
© РИА Новости / Владимир Родионов
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В 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПубликоваться писатель-юморист начал с 1974 года. В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".Председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов и сатирик Михаил Задорнов (слева направо) на встрече в Совете Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Публиковаться писатель-юморист начал с 1974 года. В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкНа телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".Сатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в Галерее-музее Е. Евтушенко
© РИА Новости / Валерий Левитин
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На телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.Сатирик Михаил Задорнов и актриса Ирина Безрукова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.Писатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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В 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИменно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.Михаил Задорнов на презентации первого проекта компании Задорнов создавакшн в ресторане ТИБЕТ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Именно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗадорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.Сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко (справа налево) в Политехническом музее, на котором была представлена книга Евтушенко Можно все еще спасти
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Задорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПисатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.Писатель-сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Писатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.
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Друг президента

Писатель-сатирик Михаил Задорнов с супругой Еленой (справа) и певица Сати Казанова во время премьеры клипа на песню Дура
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Честный голос и великий юморист: коллеги и друзья — о Михаиле Задорнове
В 1991 году Задорнов удивил россиян тем, что 31 декабря в 23.45 выступил в прямом эфире с предновогодним обращением вместо Бориса Ельцина. В ту зиму Михаил Горбачев уже отрекся от власти, а Ельцин еще не стал законным главой страны. Обращение Задорнова, которое проходило в формате его передачи "Сатирический прогноз", затянулось, из-за чего пришлось задержать трансляцию боя курантов.

"Итак, главное событие Нового года — Новый год. Он все-таки наступил, несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник, но этого, слава богу, не произошло, и политики проявили разумность, порадовали нас 1992-м годом, за что им огромное, общенародное поголовное спасибо. Ушедший год был богат событиями, достаточно вспомнить последний месяц, когда мы чуть ли не каждый день, просыпаясь, спрашивали себя, в какой стране мы проснулись сегодня", — сказал тогда Задорнов.

Писатель и сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ветров назвал Задорнова философом, оценивающим все через призму юмора
Бывший начальник службы безопасности Ельцина Александр Коржаков в своей книге воспоминаний "Борис Ельцин: от рассвета до заката" рассказал, что глава государства был дружен с Задорновым.

"Нашим соседом по дому стал писатель-сатирик Михаил Задорнов. Его дружба с Ельциным завязалась еще в Юрмале, во время отдыха. Миша умел развеселить Бориса Николаевича: потешно падал на корте, нарочно промахивался, острил. И вот так полушутя вошел в доверие… После отпуска мы продолжили парные теннисные встречи", — писал он.

Россия и славянство

Писатель и сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В творчестве Задорнова отражалась его любовь к России, отметил Мединский
Сатирик неоднократно высказывался и на острые для российского общества темы. Так, он негативно оценивал реформу образования, в частности, введение Единого государственного экзамена, который называл "контрольным выстрелом в голову". В своих заметках он подробно, в свойственной ему ироничной манере рассказывал об истоках экзамена, апеллировал к неудачному зарубежному опыту, указывал на многочисленные недостатки тестирования и напоминал о достоинствах советской системы образования.

"Даже в самые тяжелые годы сохранялся интеллект нации. Именно благодаря ему, а не советской власти и не экономике, наша держава была величайшей в мире. Потому что во главу угла советского образования всегда ставилось широкоформатное развитие способностей ребенка. Учителя старались научить его самостоятельно мыслить, а не бездумно заучивать", — писал сатирик.

Писатель-сатирик Михаил Задорнов
© РИА Новости / Максим Блинов
Сатирик Михаил Задорнов отрекся от язычества
Несмотря на то, что на последних президентских выборах в России он, по собственному признанию, проголосовал за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Задорнов в свое время выступил в поддержку политики Владимира Путина, подписав письмо в поддержку присоединения Крыма. "Я тоже подписал это письмо. И сделал это очень искренне. Если почитать отзывы тех, кто подписал, становится понятно, насколько по велению души они это сделали", — пояснял он.

Помимо политической и социальной ситуации в России сатирика интересовала и отечественная история, в частности, история славянства. В 2012 году Задорнов снял некоммерческий фильм "Рюрик. Потерянная быль", а позже выпустил одноименную книгу.

Картина, состоящая из двух частей, была посвящена поискам происхождения Государства Российского. В своем фильме сатирик постарался опровергнуть норманнскую теорию, согласно которой основателями первых государств восточных славян стаи варяги скандинавского происхождения. В поисках истины и попытке объединить славян Задоров посетил множество отдаленных уголков мира, однако его исследование вызвало шквал критики со стороны историков. Одни упрекали его в излишнем разоблачительном пафосе, другие попросту указывали на антинаучность, а сам сатирик, уверенный в своей правоте, оставался в стороне от дискуссии.

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© РИА Новости
Архивные кадры выступления сатирика Михаила Задорнова

Болезнь

Писатель и сатирик Михаил Задорнов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Забелин: Задорнов умел видеть забавное даже в самом обычном
На протяжении долгих лет Задорнов высказывал свои мысли по поводу актуальных современных событий не только в живых выступлениях, но и в своем блоге. И именно посредством соцсетей в прошлом году он поделился со своими поклонниками страшной новостью: врачи диагностировали у него рак головного мозга.

Он рассказал и о том, что ему предстоит пройти курс химиотерапии в Германии, из-за чего придется отменить ряд концертов. В конце октября 2016 года Задорнов дал концерт в Москве и был госпитализирован прямо со сцены центрального дома культуры и искусства "Меридиан". Курс лечения он проходил в берлинской клинике, но победить болезнь не сумел.

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