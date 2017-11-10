В творчестве Задорнова отражалась его любовь к России, отметил Мединский

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сатирик Михаил Задорнов любил Россию и всегда интересовался ее культурой и историей, это находило отражение в его многогранном творчестве, активной гражданской позиции и общественной деятельности, говорится в телеграмме от имени министра культуры Владимира Мединского.

В пятницу стало известно, что Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.

"После мужественной борьбы с тяжелым недугом из жизни ушел Михаил Задорнов – всенародно любимый писатель-сатирик, человек редкой эрудиции, мастер острого слова и мысли. Михаил Николаевич обладал удивительным даром: в повседневности он замечал то, чего не видят другие, умел часами непринужденно общаться с публикой о самом разном, серьезном и не очень", — говорится в телеграмме, представленной РИА Новости пресс-службой министерства культуры.

По словам Мединского, каждое выступление Задорнова проходило с аншлагом, он встречал зрителей своей фирменной улыбкой и ни на минуту не оставлял зал без тонкого искрометного юмора. Министр подчеркнул, что Задорнов любил родину всем сердцем, глубоко интересовался ее историей, культурой, языком.

"Все это находило отражение в его многогранном творчестве, активной гражданской позиции и общественной деятельности. На свои средства он открыл и содержал бесплатную библиотеку в Риге, благодаря которой тысячи людей могли приобщиться к классическим и современным произведениям русской литературы. А загородный дом Михаила Задорнова в Юрмале стал настоящим центром притяжения для его многочисленных коллег, воспитанников и единомышленников", — подчеркнул Мединский.

Он добавил, что его на протяжении долгих лет связывали с Задорновым теплые дружеские отношения, и потому его кончина – большая трагедия для него. "В этот скорбный час прошу родных Михаила Николаевича принять мои соболезнования и слова искреннего сочувствия. Разделяю горечь Вашей утраты", — подчеркнул министр.

Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".