В творчестве Задорнова отражалась его любовь к России, отметил Мединский

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сатирик Михаил Задорнов любил Россию и всегда интересовался ее культурой и историей, это находило отражение в его многогранном творчестве, активной гражданской позиции и общественной деятельности, говорится в телеграмме от имени министра культуры Владимира Мединского.
В пятницу стало известно, что Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.
"После мужественной борьбы с тяжелым недугом из жизни ушел Михаил Задорнов – всенародно любимый писатель-сатирик, человек редкой эрудиции, мастер острого слова и мысли. Михаил Николаевич обладал удивительным даром: в повседневности он замечал то, чего не видят другие, умел часами непринужденно общаться с публикой о самом разном, серьезном и не очень", — говорится в телеграмме, представленной РИА Новости пресс-службой министерства культуры.
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Архивные кадры выступления сатирика Михаила Задорнова
По словам Мединского, каждое выступление Задорнова проходило с аншлагом, он встречал зрителей своей фирменной улыбкой и ни на минуту не оставлял зал без тонкого искрометного юмора. Министр подчеркнул, что Задорнов любил родину всем сердцем, глубоко интересовался ее историей, культурой, языком.
"Все это находило отражение в его многогранном творчестве, активной гражданской позиции и общественной деятельности. На свои средства он открыл и содержал бесплатную библиотеку в Риге, благодаря которой тысячи людей могли приобщиться к классическим и современным произведениям русской литературы. А загородный дом Михаила Задорнова в Юрмале стал настоящим центром притяжения для его многочисленных коллег, воспитанников и единомышленников", — подчеркнул Мединский.
Он добавил, что его на протяжении долгих лет связывали с Задорновым теплые дружеские отношения, и потому его кончина – большая трагедия для него. "В этот скорбный час прошу родных Михаила Николаевича принять мои соболезнования и слова искреннего сочувствия. Разделяю горечь Вашей утраты", — подчеркнул министр.
Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".
Российский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.
После окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники.
В 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".
Публиковаться писатель-юморист начал с 1974 года. В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
На телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".
Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.
В 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.
Именно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.
Задорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.
Писатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.