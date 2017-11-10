В России впервые выступит танцевальная компания Дрездена-Франкфурта

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Танцевальная компания Дрездена-Франкфурта в пятницу и субботу впервые выступит в рамках международного фестиваля современного танца Danceinversion в Москве на сцене Музыкального театра; немецкие танцовщики представят три одноактных балета: "Высокая порода", "Эхо беспокойной души" и "Вечный двигатель" в хореографии Якопо Годани, сообщает пресс-служба фестиваля.

Танцевальную компанию Дрездена-Франкфурта, которая базируется сразу в двух этих немецких городах, возглавляет хореограф с мировым именем Якопо Годани, репертуар компании состоит в первую очередь из его работ.

В свой первый визит в Москву танцевальная компания из Германии представит на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко работы своего художественного руководителя Якобо Годани, который стремится создать выразительный танцевальный язык, основанный на соединении классической хореографии современных идей.

Один из трех балетов, который Танцевальная компания Дрездена-Франкфурта покажет в Москве — "Высокая порода". Это "пламенный дерзкий балет, в котором свет и тень задействованы как художественный прием, позволяющий высветить нечто иное, что получает высвобождение в танце. Требуя от исполнителей максимального напряжения их физических возможностей, эта полная действия и почти математическая в своей точности работа Годани демонстрирует квинтэссенцию того, на что способна его труппа", — отмечается в сообщении.

Второй балет, который покажут в этот вечер — "Эхо беспокойной души" — поставлен на музыку пьес "Ундина" и "Виселица" из фортепианного триптиха "Ночной Гаспар" Мориса Равеля. В этой работе артисты демонстрируют все грани виртуозного танца через серию квартетов и па де де. Музыку Равеля исполнит на сцене Руслан Безброж, концертмейстер труппы и известный концертирующий пианист. Завершит выступление Танцевальной компании Дрездена-Франкфурта захватывающая постановка "Вечный двигатель". "В работе над этим балетом Годани вновь сотрудничает с дуэтом 48nord, который предоставляет в распоряжение хореографа завораживающее разнообразие электронной музыки", — информируют организаторы фестиваля.

Международный фестиваль современного танца Danceinversion, который проходит в Москве с 25 сентября по 3 декабря, посвящен в этом году 200-летию великого Мариуса Петипа.