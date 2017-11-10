Помощница создателя сериала "Безумцы" обвинила его в домогательствах

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Одна из сценаристов съемочной группы популярного телесериала "Безумцы" (Mad Men) обвинила в сексуальных домогательствах его главного создателя Мэттью Вайнера, сообщает портал Information.

Писательница Кейтер Гордон сообщила, что инцидент произошел в 2009 году, когда ей было 27 лет. По словам женщины, во время совместной работы в офисе, которая затянулась допоздна, режиссер заявил, что "она должна показаться ему голой".

Гордон заявила, что оскорбительная реплика Вайнера лишила ее уверенности в себе и она покинула телеиндустрию.

Представитель Вейнера от его имени отверг обвинения. "Господин Вейнер проводил от восьми до десяти часов в день за написанием диалогов с госпожей Гордон в качестве помощницы. Он не помнит, что произносил такие слова и они не отражают его обычного обращения с коллегами", — заявили в пресс-службе девятикратного обладателя премии "Эмми".

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в их эпицентре оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.