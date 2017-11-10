Новый клип "Ленинграда" за несколько часов набрал сотни тысяч просмотров

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Новый клип группы "Ленинград" под названием "Вояж" опубликован на официальном канале коллектива на YouTube. За шесть часов видео собрало почти 800 тысяч просмотров.
Главную роль в клипе сыграл актер Александр Паль, известный по фильмам "Горько!", "Ледокол" и "Тряпичный союз". Режиссером выступил Илья Найшуллер, ранее снявший для "Ленинграда" ролик на песню "Кольщик".
По сюжету главный герой "Вояжа" грабит банк, после чего проводит время в клубах и на вечеринках, вспоминая свое преступление и ожидая правоохранителей. Один из куплетов исполнил рэпер ST (Александр Степанов), ранее снявшийся в клипе "Ленинграда" "ЧПХ".
Группа Сергея Шнурова в последние годы презентует новые песни одновременно с клипами на своем канале YouTube. Особую популярность в прошлом году коллективу принесли видео "Экспонат", набравшее более 116 миллионов просмотров, и "В Питере — пить!", который просмотрели более 52 миллионов раз.