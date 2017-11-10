Новый клип "Ленинграда" за несколько часов набрал сотни тысяч просмотров

Новый клип Ленинграда за несколько часов набрал сотни тысяч просмотров

Новый клип Ленинграда за несколько часов набрал сотни тысяч просмотров

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Новый клип группы "Ленинград" под названием "Вояж" опубликован на официальном канале коллектива на YouTube. За шесть часов видео собрало почти 800 тысяч просмотров.

Главную роль в клипе сыграл актер Александр Паль, известный по фильмам "Горько!", "Ледокол" и "Тряпичный союз". Режиссером выступил Илья Найшуллер, ранее снявший для "Ленинграда" ролик на песню "Кольщик".

По сюжету главный герой "Вояжа" грабит банк, после чего проводит время в клубах и на вечеринках, вспоминая свое преступление и ожидая правоохранителей. Один из куплетов исполнил рэпер ST (Александр Степанов), ранее снявшийся в клипе "Ленинграда" "ЧПХ".

Группа Сергея Шнурова в последние годы презентует новые песни одновременно с клипами на своем канале YouTube. Особую популярность в прошлом году коллективу принесли видео "Экспонат", набравшее более 116 миллионов просмотров, и "В Питере — пить!", который просмотрели более 52 миллионов раз.