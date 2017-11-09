Алексей Учитель рассказал о работе над трехсерийной версией "Матильды"

Режиссер Алексей Учитель, актеры Ингеборга Дапкунайте и Григорий Добрыгин на пресс-конференции, посвященной фильму Матильда. 24 октября 2017

Режиссер Алексей Учитель, актеры Ингеборга Дапкунайте и Григорий Добрыгин на пресс-конференции, посвященной фильму Матильда. 24 октября 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил журналистам, что его фильм "Матильда" станет небольшим сериалом.

"Трехсерийная версия фильма появится, ее продолжительность будет составлять три с лишним часа", — сказал Учитель, добавив, что работа над данным вариантом картины сейчас ведется.

Режиссер 9 ноября в Екатеринбурге в здании "Ельцин-центра" представил зрителям свой фильм "Матильда", премьера которого стартовала в России 26 октября.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до проката картина вызвала широкий общественный резонанс.

Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Парламентарий десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение, но надзорное ведомство, однако, не нашло оснований для вмешательства в ситуацию.