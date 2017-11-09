Американская актриса обвинила Стивена Сигала в домогательствах

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американская актриса Порша де Росси, известная по ролям в сериалах "Замедленное развитие" и "Скандал", обвинила в домогательствах своего коллегу Стивена Сигала.

Де Росси, жена телеведущей и актрисы Эллен Ли Дедженерес, написала в Twitter, что столкнулась с домогательствами во время последнего прослушивания на роль в одном из фильмов Сигала, которое проходило в офисе актера.

"Сказав мне, как важно, чтобы между актерами была химия вне экрана, он усадил меня и расстегнул молнию на своих кожаных брюках. Я выбежала и позвонила своему агенту. Она невозмутимо ответила: "Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе", — рассказала де Росси.

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, "well, I didn’t know if he was your type.” — Portia de Rossi (@portiaderossi) 8 ноября 2017 г.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказались известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Так, одного из наиболее влиятельных американских кинопродюсеров Харви Вайнштейна уволили со всех постов после того, как десятки женщин, в том числе Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвинили его в домогательствах. Актер Билл Косби находится под судом по обвинению в изнасиловании, в домогательствах также обвиняли Дастина Хоффмана и режиссера и продюсера Бретта Рэтнера.

Еще один громкий скандал связан с Кевином Спейси — как утверждает звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп, пьяный Спейси приставал к нему много лет назад, когда Рэпп был еще несовершеннолетним. Сам Спейси заявил, что ничего такого не помнит, но извинился перед Рэппом. После этого в домогательствах Спейси обвинили мексиканский актер Роберто Кавазос и около десятка человек, работающих над сериалом "Карточный домик".