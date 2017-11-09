Панчи и совы: магистр "Что? Где? Когда?" принял вызов студента на рэп-баттл

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Обладатель четырех "Хрустальных сов" Максим Поташев выступил в рэп-баттле на олимпиаде студентов "Я — профессионал". В словесной схватке магистр популярной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" доказал юным участникам, что успеха можно добиться самостоятельно, а не благодаря деньгам и связям родителей. Оппонентом Поташева стал студент пятого курса из Рязани Валерий Радзилов.

Несмотря на то, что баттл продлился всего пять минут, в нем были все необходимые составляющие этого жанра — три раунда и хлесткие панчи. Под одобрительные возгласы зрителей Максим Поташев остроумно и убедительно опроверг аргументы своего соперника, утверждавшего, что успешное будущее можно построить только через "блат и взятки".

Магистр привел в пример известных мировых и российских ученых — Коперника, Джордано Бруно, Ломоносова, Менделеева — и призвал не опускать руки на старте, а упорно идти к цели. В завершающем раунде Поташев обыграл слоган передачи "Что? Где? Когда?" в панче "Жизнь — не ответ в игре, жизнь — сама игра".

Видео рэп-баттла появилось на YouTube-канале олимпиады "Я — профессионал" через два дня после открытия официальной регистрации. Между тем число заявок на участие уже превысило 15 тысяч. Регистрация продлится до 5 декабря. Авторизованные участники получат доступ к демоверсиям тестов по всем направлениям олимпиады.

Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры. Олимпиада пройдет в несколько этапов. Отборочный тур стартует в декабре в онлайн-режиме. Заключительный этап будет очным и пройдет с 27 по 30 января. Имена победителей станут известны с 19 февраля по 2 марта.

Финалистов ждут призы: денежные премии, поступление в магистратуру и аспирантуру ведущих российских вузов с максимальным баллом, стажировки в государственных и частных компаниях — лидерах российской экономики. Кроме того, они получат профили в закрытой базе "Молодые профессионалы", доступной рекрутерам крупнейших компаний.

Олимпиада проходит в партнерстве с 10 ведущими вузами страны по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и общественной организации предпринимателей "Деловая Россия". Партнерами "Я — профессионал" также стали компания "Яндекс" и холдинг "Просвещение", который уже 87 лет занимается проектами в сфере образования.