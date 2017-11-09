Джина Лоллобриджида заявила, что дважды становилась жертвой домогательств

РИМ, 9 ноя — РИА Новости. Великая итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида призналась, что в молодости дважды становилась жертвой сексуальных домогательств.

"Первый раз мне было 19 лет, я еще училась в школе. О втором случае лучше не говорить", — заявила она в среду вечером в эфире итальянского телеканала Rai1.

Говоря о скандале вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна, 90-летняя кинодива выразила мнение, что его жертвы должны были незамедлительно обратиться в полицию, однако не нашли в себе мужества предать случаи домогательства огласке.

"Но у меня его тоже не оказалось", — заметила актриса, добавив, что преступления в отношении нее совершили итальянец и иностранец, "которые бы потеряли работу".

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах были обвинены американский режиссер Джеймс Тобэк и актер Кевин Спейси.