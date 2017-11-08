Калягин считает, что арест Апфельбаум раздувает дело "Седьмой студии"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Арестом директора РАМТа Софьи Апфельбаум раздувается дело о хищениях в рамках проекта "Платформа", это избыточная мера, которая может рассматриваться как давление на деятелей культуры, заявил на пресс-конференции в среду глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

"С политической точки зрения раздувание масштаба дела "Платформы" можно рассматривать и как способ давления на один из наиболее активных и дееспособных сегментов общества. Как попытку противопоставить деятелей культуры другим общественным сегментам, дискредитировать их, принизить их влияние в публичном пространстве", — сказал он.

Калягин подчеркнул, что экономический урон, нанесенный отлучением от работы арестованных для "удобства следствия" фигурантов дела, велик. Так, Кирилл Серебренников за это время способен был "создать стоимость, превышающую размер инкриминируемого ему хищения".

"Если у власти накопились вопросы к театральному сообществу и она таким образом пытается их задать, то у сообщества к власти вопросов ничуть не меньше и мы тоже готовы задавать их громко", — заключил глава СТД.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум задержана по делу режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии". По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011–2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей. Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", отмечали в СК РФ. И Серебренников, и Апфельбаум своей вины не признают, оба они находятся под домашним арестом.