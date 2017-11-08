На картине Ван Гога нашли "замурованного" сто лет назад кузнечика

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. На картине Ван Гога "Оливковые деревья" нашли кузнечика, "замурованного" под слоем краски, сообщается на сайте музея Нельсона-Аткинса.

Кураторы американского музея искусств Нельсона-Аткинса обнаружили маленького кузнечика, который более ста лет был "замурован" в слое краски на картине Ван Гога, написанной в 1889 году. Находка была сделана во время проведения исследования для каталога коллекции французской живописи.

По данным музея, насекомое было обнаружено на нижнем переднем плане пейзажа. Увидеть его можно только под микроскопом. "Это довольно обычная вещь — находить насекомых или растения в картине, которая была написана на открытом воздухе", — заявила сотрудник музея, изучавшая картину. "Но в этом случае нам было любопытно узнать, можно ли использовать кузнечика для определения конкретного сезона, в котором эта работа была написана", — добавила она.

Картина нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога 1889 года "Оливковые деревья" находится на постоянной экспозиции в музее современного искусства в Нью-Йорке, США.

​