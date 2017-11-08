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Культура

Искусство объединяет: в Японии покажут спектакль Безрукова

14:2108.11.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНародный артист РФ Сергей Безруков. Архивное фотоНародный артист РФ Сергей Безруков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В рамках культурной программы перекрестного года Японии и России, которым объявлен 2018 год, в городе Мацуяма будет показан запись спектакля Московского Губернского театра "Сон разума" в постановке народного артиста РФ Сергея Безрукова, сообщили в пресс-службе театра.

Народный артист РФ Сергей Безруков во время дискуссии Культура: Свобода vs Ответственность в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Инициатором совместного межкультурного проекта выступил молодой японский театр "Боттян" из города Мацуяма, остров Сикоку. Но это будут не традиционные обменные гастроли, а показ спектаклей в видеозаписи в театральном или кинозале. В Европе уже несколько лет успешно работает подобный проект Театр HD, запись для японского проекта будет сделана в более высоком качестве в разрешении 8к.

"Сон разума" и "Клятва на монете"

Российским спектаклем, который был выбран для съемки и показа в Японии, стал спектакль "Сон разума" в постановке Безрукова, где он также исполняет главную роль Поприщина. Съемка спектакля "Сон разума" для последующего показа в Японии состоялась в начале ноября.

"Сон разума" – великолепный спектакль. Если честно, я испытывал беспокойство в связи с исходным литературным произведением — "Записками сумасшедшего" Гоголя. Но сила актерской игры господина Безрукова подавляет и затягивает", — такое мнение высказал об этой работе продюсер и владелец театра "Боттян" Оти-сан.

Актер Сергей Безруков. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В свою очередь в Москве в Губернском театре будет показан один из спектаклей театра "Боттян". Специально для показа из Яопнии будет привезено оборудование. Какой именно спектакль привезут для показа пока точно не решено. Возможно, это будет мюзикл "Клятва на монете", в котором рассказывается трогательная история любви японской медсестры и русского военнопленного в период русско-японской войны.

В основу спектакля легли реальные события, происходившие в 1904 году в городе Мацуяма, который принял тогда большую партию русских военнопленных. До сих пор в городе находится кладбище, где нашли свой последний приют пленные из России.

Искусство объединяет 

Актер Сергей Безруков
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Художественный руководитель Губернского театра Безруков считает, что важность участия театра в этом культурном обмене между Россией и Японией трудно переоценить.

"В спектакле "Сон разума" на первом плане — главная для Гоголя тема "маленького человека", его места в большом сложном мире. Мне кажется, что эта тема интернациональна и способна взволновать зрителей и в России, и в Японии, и в других странах. Но самое главное в том, что этот замечательный проект будет способствовать сближению двух народов. Искусство вне политики, оно всегда объединяло и должно объединять людей", — считает Безруков.

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