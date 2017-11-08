Искусство объединяет: в Японии покажут спектакль Безрукова

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В рамках культурной программы перекрестного года Японии и России, которым объявлен 2018 год, в городе Мацуяма будет показан запись спектакля Московского Губернского театра "Сон разума" в постановке народного артиста РФ Сергея Безрукова, сообщили в пресс-службе театра.
Инициатором совместного межкультурного проекта выступил молодой японский театр "Боттян" из города Мацуяма, остров Сикоку. Но это будут не традиционные обменные гастроли, а показ спектаклей в видеозаписи в театральном или кинозале. В Европе уже несколько лет успешно работает подобный проект Театр HD, запись для японского проекта будет сделана в более высоком качестве в разрешении 8к.
"Сон разума" и "Клятва на монете"
Российским спектаклем, который был выбран для съемки и показа в Японии, стал спектакль "Сон разума" в постановке Безрукова, где он также исполняет главную роль Поприщина. Съемка спектакля "Сон разума" для последующего показа в Японии состоялась в начале ноября.
"Сон разума" – великолепный спектакль. Если честно, я испытывал беспокойство в связи с исходным литературным произведением — "Записками сумасшедшего" Гоголя. Но сила актерской игры господина Безрукова подавляет и затягивает", — такое мнение высказал об этой работе продюсер и владелец театра "Боттян" Оти-сан.
В основу спектакля легли реальные события, происходившие в 1904 году в городе Мацуяма, который принял тогда большую партию русских военнопленных. До сих пор в городе находится кладбище, где нашли свой последний приют пленные из России.
Искусство объединяет
"В спектакле "Сон разума" на первом плане — главная для Гоголя тема "маленького человека", его места в большом сложном мире. Мне кажется, что эта тема интернациональна и способна взволновать зрителей и в России, и в Японии, и в других странах. Но самое главное в том, что этот замечательный проект будет способствовать сближению двух народов. Искусство вне политики, оно всегда объединяло и должно объединять людей", — считает Безруков.