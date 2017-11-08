В Петербурге пройдет приуроченная к 90-летию Ростроповича выставка

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Выставка "Мстислав Ростропович: штрихи к портрету", посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося музыканта, откроется в Шереметевском дворце (Музей музыки) в Санкт-Петербурге 8 ноября и продлится неделю, сообщили в пресс-службе музея.

В программе — экскурсия по выставочному проекту и концерт с участием ректора Петербургской консерватории виолончелиста Алексея Васильева, артистов Мариинского театра и воспитанников Музыкальной школы имени Ростроповича.

Вместо парадного портрета всемирно известного виолончелиста и дирижера музей предлагает мозаику из его концертных афиш, фотографий разных лет, аудио- и видеозаписей, интервью, автографов, нот — всего того, что составляет ежедневную жизнь музыканта.

В центре экспозиции — виолончель, инструмент ХVII века работы знаменитого итальянца Николо Амати из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов, хранящихся сейчас во Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры им. Глинки в Москве. Эта виолончель была найдена в Крыму в Гражданскую войну при отступлении Белой гвардии. В разные годы на ней играли Вениамин Хейфец, Виктор Кубацкий, Яков Слободкин. Мстиславу Ростроповичу этот инструмент был предоставлен Государственной коллекцией 27 ноября 1954 года и на этой виолончели молодой музыкант играл четыре года и вернул инструмент 31 декабря 1958.

На выставке будут представлены редкие архивные документы об истории дворянского рода Ростроповичей, о музыкальных традициях его семьи, берущих начало в ХIХ веке, о его жизненном пути, вобравшем в себя переломные моменты в жизни России.

В экспозиции — афиши и программы его выступлений, фотографии, нотные издания сочинений, посвященных музыканту, документы, хранящиеся в музеях, архивах и библиотеках Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Воронежа, Баку.

Мстислав Ростропович — универсальный гений, в равной степени блестящий виолончелист, дирижер, организатор концертов и фестивалей, коллекционер, благотворитель и общественный деятель. По сути история музыки для виолончели ХХ века была написана Ростроповичем — именно для него крупнейшие композиторы создавали виолончельные произведения, ставшие шедеврами. За свою жизнь Ростропович сыграл 130 премьер произведений для виолончели, 102 из них были посвящены ему.