В Югре дебютанты кинофестиваля "Дух огня" представят фильмы о любви

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя — РИА Новости. Фильмы о любви представят дебютанты XVI Международного фестиваля "Дух огня", который откроется в конце февраля 2018 года в Ханты-Мансийске, сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Отмечается, что тематика и концепция очередного кинофестиваля обсуждалась во вторник в рамках заседания оргкомитета под председательством главы региона Натальи Комаровой. Как пояснил президент кинофестиваля, режиссер Сергей Соловьев, определяя тему, организаторы отталкивались от того, что интересно зрителю.

"Мы вспомнили простую зрительскую логику, когда спрашивают человека: "Будем смотреть кино?", а он в ответ: "Про что?". "Про любовь" — "Про любовь будем!". Это важная часть жизни и кинематографической профессии. Мы задумались о том, как за эти годы изменилось понятие любви, содержание того, что мы называем "фильм про любовь"? Этому и будет посвящен фестиваль", — приводят в департаменте слова кинорежиссера.

По словам губернатора Югры, прошлый фестиваль задал высокую зрительскую планку — ознакомиться с картинами, представленными на "Дух огня" в 2017 году, смогли 48 тысяч жителей региона, из них более трети — дети.

"Фестиваль способен каждый год инициировать новые идеи и новые проекты, это хорошая черта характера нашего фестиваля. Новинкой 16-го фестиваля станет культурно-просветительский проект "Дух огня. Академия". Его главная идея — это просвещение, образовательная функция, а также усиление наших возможностей, вовлечение в кинофестиваль как можно большего количества людей, как мастеров или дебютантов в области кино, так и зрителей", — заявила Наталья Комарова.

Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей Югры, площадки очередного кинофестиваля будут размещены во всех муниципальных образованиях округа.

"Там будут демонстрировать конкурсные и вне конкурсные фильмы, проводить творческие встречи, мастер-классы", — добавили в ведомстве.

В нем подчеркнули, что также третий год подряд "Дух огня" станет площадкой для кинематографистов из государств БРИКС. В новом году в рамках фестиваля пройдут Дни культуры и кино Индии.

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