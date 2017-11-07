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Культура

Джуд Лоу и Валерий Гергиев стали лауреатами премии Станиславского

17:0207.11.2017
(обновлено: 17:04 07.11.2017)
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© РИА Новости / Юрий ЧичковАктер Джуд Лоу. Архивное фотоАктер Джуд Лоу. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Чичков

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Девять спектаклей театров из России, Литвы, Испании и Германии представит ХIII международный фестиваль "Сезон Станиславского", который пройдет в Москве с 8 ноября по 6 декабря. А во вторник на пресс-конференции объявили лауреатов ХХII премии Станиславского, в числе которых дирижер Валерий Гергиев и британские актеры Джуд Лоу и Энтони Шер.

Спектакль Одержимость с Джудом Лоу и Лоу Халиной Рейн
© Фото : Jan Versweyveld
Британские критики отметили спектакль "Одержимость" с Джудом Лоу
В номинации "театральная педагогика" премии удостоены профессор школы-студии МХАТ Мария Брусникина и Григорий Козлов (Санкт-Петербург). В номинации "мастерство актера" премии удостоена актриса Александринского театра Елена Немзер. В номинации "мастерство режиссера" впервые за время существования премии Станиславского награду получил режиссер Театра кукол из Хакасии Евгений Ибрагимов. За вклад в искусство сценографии премией награждена Татьяна Сельвинская.

Народная артистка СССР Алла Демидова удостоена премии Станиславского за выдающийся вклад в российское театральное искусство. Всемирно известный дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев получил награду за вклад в развитие музыкального театра. Премии Станиславского удостоены голландский режиссер Иво ван Хове, два английских актера Джуд Лоу и Энтони Шер.

Церемония вручения премии Станиславского состоится уже в новом, 2018 году.

Программа фестиваля

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Театральные премьеры ноября: "Ромео и Джульетта" и "Синяя, синяя птица"
Откроет программу театрального форума спектакль Литовского национального драматического театра "Дети льда", который пройдет на Новой сцене Вахтанговского театра 8 ноября. Автор, режиссер и исполнитель этого моноспектакля Бируте Мар с предельной точностью и откровенностью отразила в нем то, как трагические события середины ХХ века вплелись в историю ее семьи.

В этом году участником "Сезона Станиславского" станет Испанский Национальный драматический центр. Выдающийся испанский режиссер Эрнесто Кабальеро представит спектакль "Магический лабиринт", созданный по мотивам эпохального творения ХХ века — одноименного цикла романов Макса Ауба о событиях второй половины 1930-х в Испании и Европе. Представление состоится на сцене Российского молодежного театра 10 ноября.

Deutsches Teatre привезет из Берлина спектакль "Записки сумасшедшего" по повести Гоголя в постановке Ханны Рудольф. Это моноспектакль актера Самюэля Финци, который воплотил на сцене метаморфозы главного героя Поприщина. Эту работу Немецкого театра можно будет увидеть уже в декабре. Представления пройдут 5 и 6 декабря на сцене Московского ТЮЗа.

Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гергиев ответил на критику французских СМИ из-за концерта в Париже
Также в рамках "Сезона" будет показано ряд громких московских премьер прошлого и уже нынешнего сезона. В их числе "День опричника" Марка Захарова в "Ленкоме", "Безприданница" Дмитрия Крымова в ШДИ, "Все кончено" Камы Гинкаса (МТЮЗ), "Мастер и Маргарита" Сергея Женовача (СТИ), а также "Барабаны в ночи" Юрия Бутусова (Театр им. Пушкина), "Плешивый Амур" Генриетты Яновской (МТЮЗ).

Международный театральный фестиваль "Сезон Станиславского" — проект Международного фонда К.С. Станиславского реализуется с 2004 года и проводится при поддержке правительства и департамента культуры Москвы.

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