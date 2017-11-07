"Ночь искусств" в Москве посетили более 440 тысяч человек

Посетители выставки Некто 1917 в рамках всероссийской культурно-образовательной акции Ночь искусств в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу. 4 ноября 2017

Посетители выставки Некто 1917 в рамках всероссийской культурно-образовательной акции Ночь искусств в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу. 4 ноября 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Ночь искусств" в российской столице посетили свыше 440 тысяч человек, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы во вторник.

Акция "Ночь искусств" прошла в субботу в пятый раз в 85 регионах России под общим девизом "Искусство объединяет". Впервые она состоялась в 2013 году как продолжение акций "Ночь в музее", "Библионочь" и ряда других. В рамках акции можно бесплатно посетить музеи, театры, библиотеки, филармонии, которые готовят специальные мероприятия.

В столице прошло более 600 мероприятий, в том числе на Павелецком, Казанском и Ярославском вокзалах. Глава департамента Александр Кибовский заявлял, что власти города ожидают 350 тысяч посетителей.

"В этом году вниманию гостей были представлены в общей сложности 634 мероприятия, которые посетили более 440 547 человек", — говорится в сообщении.

В рамках акции более 170 культурных институций продлили срок работы до полуночи.