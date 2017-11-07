"Ночь искусств" в Москве посетили более 440 тысяч человек

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Ночь искусств" в российской столице посетили свыше 440 тысяч человек, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы во вторник.
В столице прошло более 600 мероприятий, в том числе на Павелецком, Казанском и Ярославском вокзалах. Глава департамента Александр Кибовский заявлял, что власти города ожидают 350 тысяч посетителей.
"В этом году вниманию гостей были представлены в общей сложности 634 мероприятия, которые посетили более 440 547 человек", — говорится в сообщении.
В рамках акции более 170 культурных институций продлили срок работы до полуночи.