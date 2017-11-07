Медики рассказали о состоянии актера Дмитрия Бузылева

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Состояние актера Дмитрия Бузылева оценивается как тяжелое, он по-прежнему в реанимации, сообщили РИА Новости в справочной службе 31-й городской клинической больницы.

"Состояние тяжелое, температура 37,1 (градусов), находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.

О госпитализации 60-летнего Бузылева стало известно 19 октября. По данным СМИ, актер попал в больницу из-за язвы желудка.

Бузылев снялся в фильмах "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Сибириада", "Очи черные", "Жестокий романс" и многих других.