Оззи Осборн попрощается с публикой летом на рок-фестивале в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 6 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Британский музыкант и легенда хард-рока Оззи Осборн посетит летом будущего года популярный в Швеции рок-фестиваль Sweden Rock вместе гитаристом-виртуозом Закком Уайлдом, который выступает с артистом с 1987 года, сообщается на сайте фестиваля.

"С большой для нас радостью хотели бы сообщить, что Оззи с вернувшимся к гитаре Закком выступят с единственным концертом на шведской земле и в этот раз на фестивале Sweden Rock в 2018 году", — говорится в сообщении для прессы.

Как поясняет шведское телевидение SVT, выступление Осборна в Швеции станет частью его прощального турне. Творчество Осборна многие годы было связано с группой Black Sabbath, созданной около 49 лет назад и закончившей в начале этого года свою творческую карьеру. Выступление Осборна в Швеции рассматривается как его сольное прощание с публикой, пояснило SVT.

Кроме концерта в Швеции Осборн также планирует выступить и в Дании во время фестиваля хард-рока Copenhell, который тоже пройдет летом 2018 года.

Фестиваль Sweden Rock проводится на юге Швеции близ города Сельвисборг и обычно на его пяти сценах выступают от 80 до 90 самых разных рок-групп от местных и мало известных до легендарных и известных исполнителей. В течение первых семи лет после основания в 1992 году у фестиваля не было постоянного названия. С 1999 года известен как Sweden Rock. Фестиваль ежегодно посещает около 33 тысячи посетителей из 50 стран.