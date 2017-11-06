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Культура

Оззи Осборн попрощается с публикой летом на рок-фестивале в Швеции

15:1206.11.2017
11910
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКонцерт Оззи Осборна. Архивное фотоКонцерт Оззи Осборна. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТОКГОЛЬМ, 6 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Британский музыкант и легенда хард-рока Оззи Осборн посетит летом будущего года популярный в Швеции рок-фестиваль Sweden Rock вместе гитаристом-виртуозом Закком Уайлдом, который выступает с артистом с 1987 года, сообщается на сайте фестиваля.

"С большой для нас радостью хотели бы сообщить, что Оззи с вернувшимся к гитаре Закком выступят с единственным концертом на шведской земле и в этот раз на фестивале Sweden Rock в 2018 году", — говорится в сообщении для прессы.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выступление прошло 23 мая в спорткомплексе "Олимпийский".
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Это был единственный концерт Aerosmith в России в рамках турне.
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Россия стала третьей страной прощального европейского тура рок-музыкантов.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В московском спорткомплексе "Олимпийский" были усилены меры безопасности. Все посетители проходили тройной досмотр.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКонцерт Aerosmith начался с опозданием почти на два часа.Гитарист американской группы Aerosmith Джо Перри во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Концерт Aerosmith начался с опозданием почти на два часа.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Во время выступления группа исполнила свои легендарные хиты, ставшие классикой рок-музыки: Crazy, Cryin’, Livin' On The Edge и другие.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В конце выступления участники Aerosmith исполнили песню в поддержку жителей британского Манчестера, где в результате теракта погибли 22 человека.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСолист группы Стивен Тайлер на белом рояле исполнил песню Dream On и призвал поддержать Манчестер.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Солист группы Стивен Тайлер на белом рояле исполнил песню Dream On и призвал поддержать Манчестер.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ это время на табло за сценой появился флаг Великобритании с надписью "Манчестер".Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В это время на табло за сценой появился флаг Великобритании с надписью "Манчестер".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗа 46 лет своего существования группа записала 15 студийных альбомов и стала обладателей четырех "Грэмми".Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист группы Брэд Уитфорд во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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За 46 лет своего существования группа записала 15 студийных альбомов и стала обладателей четырех "Грэмми".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 2001 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone включил Aerosmith в список 100 самых великих музыкантов всех времен.Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В 2001 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone включил Aerosmith в список 100 самых великих музыкантов всех времен.
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Как поясняет шведское телевидение SVT, выступление Осборна в Швеции станет частью его прощального турне. Творчество Осборна многие годы было связано с группой Black Sabbath, созданной около 49 лет назад и закончившей в начале этого года свою творческую карьеру. Выступление Осборна в Швеции рассматривается как его сольное прощание с публикой, пояснило SVT.

Кроме концерта в Швеции Осборн также планирует выступить и в Дании во время фестиваля хард-рока Copenhell, который тоже пройдет летом 2018 года.

Фестиваль Sweden Rock проводится на юге Швеции близ города Сельвисборг и обычно на его пяти сценах выступают от 80 до 90 самых разных рок-групп от местных и мало известных до легендарных и известных исполнителей. В течение первых семи лет после основания в 1992 году у фестиваля не было постоянного названия. С 1999 года известен как Sweden Rock. Фестиваль ежегодно посещает около 33 тысячи посетителей из 50 стран.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн, архивное фото
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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a65t
А старички всё зажигают!
15:29
06.11.2017
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