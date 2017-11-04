В Сочи стартовал детский фестиваль искусств "Кинотаврик"

СОЧИ, 4 ноя — РИА Новости. Гостей открывшегося в Сочи детского фестиваля искусств "Кинотаврик" ожидает интересная и насыщенная программа, много сюрпризов и "Десант здоровья", в рамках которого можно пройти бесплатное медицинское обследование, рассказала на пресс-конференции президент фестиваля Оксана Федорова.

"Кинотаврик" проводится уже в 17-й раз, последние три года он проходит под руководством Федоровой — телеведущей, основателя благотворительного фонда "Спешите делать добро" и Мисс Вселенная 2002.

"В этом году у нас очень интересная и насыщенная программа, много сюрпризов. У нас изменился состав жюри, это действительно талантливые и заслуженные люди. У нас будет новый приз — гран-при фестиваля "Кинотаврик". Мы давно хотели его видоизменить, в этом году он сделан из экологически чистого материала", — рассказала Федорова.

Она добавила, что в город приехал благотворительный "Десант здоровья" под руководством Исмаила Османова, главного врача московской детской клинической больницы имени Башляевой: в течение двух дней у сочинцев есть возможность пройти бесплатное обследование врачей узких специальностей, и первый прием уже состоялся в субботу.

"Мы посмотрели более 200 детей и выявили, в том числе, серьезную патологию. Для дальнейшего лечения и обследования, часть этих детей мы пригласим к себе в больницу. Совместно с фондом "Спешите делать добро" мы планируем курировать детское здравоохранение в городе Сочи, с какой-то периодичностью мы будем приезжать сюда с таким же десантом. У нас в договоре с фондом прописан этот пункт. Наша главная цель — сделать так, чтобы было как можно меньше тяжелых хронически текущих заболеваний с необратимыми изменениями, когда уже трудно восстановить здоровье. И работать, в том числе, в рамках мероприятий, исключительно на профилактику детского здоровья", — сказал Османов.

XVII "Кинотаврик" проходит в Сочи с 4 по 9 ноября. В этот раз гостей и участников фестиваля ждут конкурсы творческих коллективов, показы фильмов детских киностудий, концерты и мастер-классы от членов жюри. Главными творческими событиями фестиваля станут конкурсы по вокалу, хореографии и театральному искусству. Авторитетными членами жюри 2017 года стали лауреат международных конкурсов, оперный певец Дмитрий Галихин, дизайнер Юлия Иванова, хореограф Артем Лялин, актриса Елена Радзинская, заслуженный работник культуры, актер и продюсер Марк Рудинштейн.