В Сочи стартовал детский фестиваль искусств "Кинотаврик"

СОЧИ, 4 ноя — РИА Новости. Гостей открывшегося в Сочи детского фестиваля искусств "Кинотаврик" ожидает интересная и насыщенная программа, много сюрпризов и "Десант здоровья", в рамках которого можно пройти бесплатное медицинское обследование, рассказала на пресс-конференции президент фестиваля Оксана Федорова.
"В этом году у нас очень интересная и насыщенная программа, много сюрпризов. У нас изменился состав жюри, это действительно талантливые и заслуженные люди. У нас будет новый приз — гран-при фестиваля "Кинотаврик". Мы давно хотели его видоизменить, в этом году он сделан из экологически чистого материала", — рассказала Федорова.
Она добавила, что в город приехал благотворительный "Десант здоровья" под руководством Исмаила Османова, главного врача московской детской клинической больницы имени Башляевой: в течение двух дней у сочинцев есть возможность пройти бесплатное обследование врачей узких специальностей, и первый прием уже состоялся в субботу.
XVII "Кинотаврик" проходит в Сочи с 4 по 9 ноября. В этот раз гостей и участников фестиваля ждут конкурсы творческих коллективов, показы фильмов детских киностудий, концерты и мастер-классы от членов жюри. Главными творческими событиями фестиваля станут конкурсы по вокалу, хореографии и театральному искусству. Авторитетными членами жюри 2017 года стали лауреат международных конкурсов, оперный певец Дмитрий Галихин, дизайнер Юлия Иванова, хореограф Артем Лялин, актриса Елена Радзинская, заслуженный работник культуры, актер и продюсер Марк Рудинштейн.