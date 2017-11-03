Гран-при Токийского фестиваля получил турецкий режиссер Капланоглу

ТОКИО, 3 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Гран-при Токио – главный приз Токийского международного кинофестиваля получил фильм "Зерно" турецкого режиссера Семиха Капланоглу.
Приз за лучшую режиссерскую работу получил фильм малайзийского режиссера Эдмонда Ёо "Акерат. Мы мертвые". Специальный приз жюри получил фильм из Италии "Созвездие Чаша". Китайская кинолента "Надвигающаяся буря" получила две награды — за вклад в искусство и за лучшую мужскую роль, которую исполнил Ду Юан. Французская лента "Марилин" получила приз за лучшую женскую роль, которую исполнила Аделин Д"Эрми. "Эвтанизатор" финских кинематографистов получил премию телекомпании Wowow. Кинолента "Дрожи сколько захочешь" (Япония) получила приз зрительских симпатий.
За 10 дней работы фестиваля его гости смогли ознакомиться с двумя сотнями фильмов. Жюри фестиваля возглавлял актер и кинорежиссер Томми Ли Джонс, широко известный по фильмам "Джейсон Борн", "Люди в черном", "Беглец", за роль в котором он был удостоен премии "Оскар".
Кинофорум считается самым крупным и престижным мероприятием в Азии и по праву входит в число самых авторитетных фестивалей мира. В прошлом году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. В 2014 году два приза фестиваля — приз за вклад в искусство и награду телеканала Wowow — получил фильм "Испытание" российского режиссера Александра Котта.