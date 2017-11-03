РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Гран-при Токийского фестиваля получил турецкий режиссер Капланоглу

11:5903.11.2017
(обновлено: 12:02 03.11.2017)
0330
© AP Photo / Shizuo KambayashiРежиссер Семих Капланоглу и актер Жан-Марк Барр (слева) на Международном кинофестивале в Токио, ЯпонияРежиссер Семих Капланоглу и актер Жан-Марк Барр (слева) на Международном кинофестивале в Токио, Япония
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

ТОКИО, 3 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Гран-при Токио – главный приз Токийского международного кинофестиваля получил фильм "Зерно" турецкого режиссера Семиха Капланоглу.

Японский режиссер Такеши Китано выиграл Золотого Льва на 54-м Венецианском кинофестивале, 6 сентября 1997
© AP Photo / Francesco Proietti
Главный "якудза" японского кино: Такеши Китано отмечает 70-летие
Черно-белый фильм снят в сотрудничестве кинематографистов Турции, Франции, Германии, Швеции и Катара. В главной роли снялся Жан-Марк Барр. Кинолента, которую по жанру можно отнести к научной фантастике, повествует о ближайшем будущем человечества, когда оно испытывает нехватку продовольствия и сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Главный герой фильма – профессор, который отправляется в дорогу, чтобы найти зерно, которое сможет спасти человечество.

Приз за лучшую режиссерскую работу получил фильм малайзийского режиссера Эдмонда Ёо "Акерат. Мы мертвые". Специальный приз жюри получил фильм из Италии "Созвездие Чаша". Китайская кинолента "Надвигающаяся буря" получила две награды — за вклад в искусство и за лучшую мужскую роль, которую исполнил Ду Юан. Французская лента "Марилин" получила приз за лучшую женскую роль, которую исполнила Аделин Д"Эрми. "Эвтанизатор" финских кинематографистов получил премию телекомпании Wowow. Кинолента "Дрожи сколько захочешь" (Япония) получила приз зрительских симпатий.

Режиссёр, сценарист Жанна Исабаева
© РИА Новости / Ксения Нака
Жанна Исабаева: я режиссер, сценарист и инвестор фильма - так получилось
Всего в конкурсной программе участвовали 15 фильмов. В том числе фильм "Света" на русском языке казахского режиссера Жанны Исабаевой.

За 10 дней работы фестиваля его гости смогли ознакомиться с двумя сотнями фильмов. Жюри фестиваля возглавлял актер и кинорежиссер Томми Ли Джонс, широко известный по фильмам "Джейсон Борн", "Люди в черном", "Беглец", за роль в котором он был удостоен премии "Оскар".

Кинофорум считается самым крупным и престижным мероприятием в Азии и по праву входит в число самых авторитетных фестивалей мира. В прошлом году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. В 2014 году два приза фестиваля — приз за вклад в искусство и награду телеканала Wowow — получил фильм "Испытание" российского режиссера Александра Котта.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена