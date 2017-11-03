Гран-при Токийского фестиваля получил турецкий режиссер Капланоглу

ТОКИО, 3 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Гран-при Токио – главный приз Токийского международного кинофестиваля получил фильм "Зерно" турецкого режиссера Семиха Капланоглу.

Черно-белый фильм снят в сотрудничестве кинематографистов Турции, Франции, Германии, Швеции и Катара. В главной роли снялся Жан-Марк Барр. Кинолента, которую по жанру можно отнести к научной фантастике, повествует о ближайшем будущем человечества, когда оно испытывает нехватку продовольствия и сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Главный герой фильма – профессор, который отправляется в дорогу, чтобы найти зерно, которое сможет спасти человечество.

Приз за лучшую режиссерскую работу получил фильм малайзийского режиссера Эдмонда Ёо "Акерат. Мы мертвые". Специальный приз жюри получил фильм из Италии "Созвездие Чаша". Китайская кинолента "Надвигающаяся буря" получила две награды — за вклад в искусство и за лучшую мужскую роль, которую исполнил Ду Юан. Французская лента "Марилин" получила приз за лучшую женскую роль, которую исполнила Аделин Д"Эрми. "Эвтанизатор" финских кинематографистов получил премию телекомпании Wowow. Кинолента "Дрожи сколько захочешь" (Япония) получила приз зрительских симпатий.

Всего в конкурсной программе участвовали 15 фильмов. В том числе фильм "Света" на русском языке казахского режиссера Жанны Исабаевой.

За 10 дней работы фестиваля его гости смогли ознакомиться с двумя сотнями фильмов. Жюри фестиваля возглавлял актер и кинорежиссер Томми Ли Джонс, широко известный по фильмам "Джейсон Борн", "Люди в черном", "Беглец", за роль в котором он был удостоен премии "Оскар".

Кинофорум считается самым крупным и престижным мероприятием в Азии и по праву входит в число самых авторитетных фестивалей мира. В прошлом году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. В 2014 году два приза фестиваля — приз за вклад в искусство и награду телеканала Wowow — получил фильм "Испытание" российского режиссера Александра Котта.