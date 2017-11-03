Дом, который построил Маршак: как хорошо вы помните стихи любимого поэта

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. В этот день 130 лет назад родился один из самых известных советских литераторов — Самуил Маршак. Блестящий поэт, переводчик и сценарист, для миллионов россиян он, прежде всего, автор любимых с детства сказок и стихов: "Дом, который построил Джек", "Двенадцать месяцев", "Кошкин дом". Проверьте, насколько внимательно вы читали произведения Маршака, пройдя тест РИА Новости.