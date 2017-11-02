СМИ: Бретта Рэтнера отстранили от работы с Warner Bros из-за секс-скандала

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американский кинорежиссер и продюсер Бретт Рэтнер на время откажется от работы с киноконцерном Warner Bros после того, как шесть женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, сообщает журнал Hollywood Reporter.

"В свете обвинений я самолично решил отойти от всякой деятельности, связанной с Warner Bros. Я не хочу, чтобы на студию оказывалось какое-либо негативное воздействие до того момента, пока не будут решены мои личные проблемы", — заявил режиссер журналу.

Ранее издание Los Angeles Times сообщило, что шесть женщин, в том числе актрисы Оливия Манн и Наташа Хенстридж, обвинили Рэтнера в сексуальных домогательствах. По их словам, Рэтнер приставал к девушкам на съемочной площадке, на борту самолета, на вечеринках. Отмечается, что никто из них не сообщил о случившемся в полицию.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.