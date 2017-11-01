"Матильду" в первую неделю посмотрело более млн россиян, заявил прокатчик

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Фильм Алексея Учителя "Матильда", вышедший в широкий прокат менее недели назад, посмотрело более миллиона человек; еще столько же могут посмотреть его в ближайшее время, заявил прокатчик фильма, глава "Каро-премьер" Алексей Рязанцев, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Картина вышла в российский прокат 26 ноября.

"Для нашей компании "Матильда" рассматривалась как главная российская премьера года. И картина нашего мастера Алексея Ефимовича Учителя полностью оправдала наши ожидания. Еще на этапе предпродаж мы установили рекорд, ни одна российская картина еще не приносила такие сборы до выхода в прокат. Бокс-офис первой недели оказался даже несколько выше наших прогнозов, "Матильда" среди почти 100 российских картин этого года показала 4-е место по сборам первого уикенда. Фильм продолжает работать и на буднях, его посмотрели уже более 1 миллион человек", — сказал Рязанцев.

Он выразил уверенность, что кино посмотрят еще столько же зрителей, и лента останется в памяти не как причина многочисленных дискуссий, а как красивая история любви "на фоне значимых исторических событий нашей страны".

Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская просила Генпрокуратуру проверить картину.