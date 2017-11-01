В Барнауле скончался старейший алтайский актер

БАРНАУЛ, 1 ноя — РИА Новости. Старейший алтайский актер, заслуженный артист России Алексей Самохвалов скончался на 96-м году жизни, сообщает в среду пресс-служба Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.

"31 октября вечером ушел из жизни старейший алтайский актер, заслуженный артист России Алексей Самохвалов. Патриарху алтайской сцены было 95 лет. Прощание с актером пройдет 2 ноября с 10:00 до 12:30 на основной сцене театра", — говорится в сообщении.

Известно, что Алексей Самохвалов родился 27 марта 1922 года в Тюмени. Его семья переехала в Барнаул, когда будущему актеру было 11 лет. В течение долгой творческой жизни Алексей Самохвалов работал в театрах Сибири и Дальнего Востока. Вернулся в труппу Алтайского краевого театра драмы в 1974 году.

Звание "Заслуженный артист РСФСР" актеру присвоили в 1979 году, тогда же вручили правительственную награду — медаль "За трудовую доблесть". За 70 лет театральной деятельности Алексей Самохвалов сыграл около 300 ролей, поставил 40 спектаклей.