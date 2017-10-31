Производство сезона "Карточного домика" остановили из-за скандала со Спейси

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Компании Netflix и MRC сообщили во вторник, что прекращают производство шестого сезона "Карточного домика" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.

"MRC и Netflix решили прекратить производство шестого сезона "Карточного домика" до дальнейших уведомлений. Это даст нам время изучить нынешнюю ситуацию и ответить на обеспокоенность актеров и съемочной группы", — говорится в совместном заявлении компаний, которое приводит журнал Variety.

Ранее СМИ на фоне обвинений в адрес звезды сериала Кевина Спейси в домогательствах сообщили, что шестой сезон популярного телесериала "Карточный домик" окажется последним.

Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, но принес ему извинения. Актер также сообщил, что этот скандал дал ему храбрости признаться в отношениях с мужчинами.

Сериал "Карточный домик", римейк одноименного британского сериала, производится компанией Netflix, которая специализируется на потоковом интернет-видео. Герой сериала — вымышленный американский конгрессмен-демократ Фрэнк Андервуд (Спейси). Согласно сюжету сериала, Андервуд в рекордные сроки прошел путь от конгрессмена до президента США, используя интриги и убийства. На посту президента, где герой Спейси провел уже три сезона, Андервуд продолжает свои злодейства. В частности, согласно сюжету, Андервуд с помощью интриг "украл" проигранные выборы.

Сериал пользуется в США и ряде других стран большой популярностью и получил ряд наград, в частности семь премий "Эмми" и два "Золотых глобуса".