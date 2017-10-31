Актер Ларс Айдингер назвал "Матильду" великим произведением искусства

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль Николая II в фильме "Матильда", рассказал в интервью РИА Новости, что абсолютно удовлетворен картиной.
"Я очень-очень рад и абсолютно удовлетворен результатом нашей работы, потому что мы потратили столько времени и усилий, столько людей было задействовано в этом проекте. Я думаю, мы создали великое произведение искусства, я очень горжусь, что у меня была возможность сняться в "Матильде" и сыграть Николая II", — сказал Айдингер.
Он добавил, что хотел бы приехать в Россию и посмотреть "Матильду" с российской публикой. Кроме того, Айдингер не прочь снова сняться у Учителя и хотел бы поработать с Кириллом Серебренниковым.
"Мне очень понравилось работать в России, я насладился временем там. Я очень скучаю по этому", — сказал актер.