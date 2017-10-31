Актер Ларс Айдингер назвал "Матильду" великим произведением искусства

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль Николая II в фильме "Матильда", рассказал в интервью РИА Новости, что абсолютно удовлетворен картиной.

По его словам, фильм он посмотрел всего один раз на премьере в Гамбурге.

"Я очень-очень рад и абсолютно удовлетворен результатом нашей работы, потому что мы потратили столько времени и усилий, столько людей было задействовано в этом проекте. Я думаю, мы создали великое произведение искусства, я очень горжусь, что у меня была возможность сняться в "Матильде" и сыграть Николая II", — сказал Айдингер.

Он добавил, что хотел бы приехать в Россию и посмотреть "Матильду" с российской публикой. Кроме того, Айдингер не прочь снова сняться у Учителя и хотел бы поработать с Кириллом Серебренниковым.

"Мне очень понравилось работать в России, я насладился временем там. Я очень скучаю по этому", — сказал актер.

Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. В широкий прокат картина вышла 26 октября, но задолго до премьеры она оказалась в центре жарких споров. Главными сторонами противостояния стали Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину.

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