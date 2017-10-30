Голливуд о признании Спейси: гомосексуальность не оправдывает домогательств

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Голливудские знаменитости с негодованием отнеслись к тому, что американского актера Кевина Спейси к признанию в своей сексуальной ориентации подтолкнули обвинения в домогательствах.

Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

"Хотелось бы ясно дать понять, что гомосексуальность не имеет ничего общего с приставаниями к несовершеннолетним", — написала в Twitter комик Камерон Эспозито, не скрывающая своей нетрадиционной ориентации.

"Нет заявлению Кевина Спейси. Нет. Никакое количество выпитого алкоголя или скрытая гомосексуальность не объясняют и не оправдывают нападение на 14-летнего", — присоединился к комментариям Эспозито писатель и журналист Дэн Савадж.

В похожем ключе выразился и комик Билли Айкнер: "Кевин Спейси изобрел кое-что, чего не существовало до сих пор: плохой момент для признания в своей ориентации".

"Сексуальные преступления не относятся к теме половой жизни. Сексуальные преступления относятся к теме силы", — добавил в своем микроблоге актер Джордан Джаварис.

Журналист издания Daily Beast Айра Мэдисон считает, что такое неожиданное объявление — хорошо продуманный рекламный ход. "В следующие дни многие заголовки, скорее всего, сконцентрируются на факте признания Спейси. Это просчитанный шаг Спейси и его пиар-команды, которая долгое время управляла слухами о его сексуальной жизни", — сказал он.

По его мнению, не существует неправильного момента, когда не стоит делать подобное признание. Однако ситуация с использованием этого объявления, чтобы уклониться от обвинений в атаке, это нечто иное, заявил журналист.