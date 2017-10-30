Эксперты назвали фильм, побивший по популярности "Матильду"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Фильму "Матильда" Алексея Учителя не удалось стать лидером проката по итогам выходных, он уступил сказке "Последний богатырь", которая заработала более 447 миллионов рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

По сюжету "Последнего богатыря" Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.

Скандальный фильм "Матильда" по итогам первых выходных проката оказался на втором месте и собрал почти в два раза меньше, чем лидер рейтинга — 229 миллионов рублей. Как ранее рассказал Учитель РИА Новости, на сборы картины могло отрицательно повлиять отсутствие рекламы "Матильды" на телевидении.

Третье место занял фильм ужасов "Пила 8", который заработал 132 миллиона рублей. В то же время фильм-катастрофа "Геошторм" собрал почти сто миллионов рублей за выходные и 469 миллионов рублей за две недели проката.

Замыкает пятерку лидеров космическая драма "Салют-7", заработавшая 72,4 миллиона рублей за уикенд и 638 миллионов за три недели.