Сыгравший царя в "Матильде" актер согласился сыграть Серебренникова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пранкер Алексей Столяров предложил немецкому актеру Ларсу Айдингеру, который сыграл Николая II в фильме "Матильда", сыграть Кирилла Серебренникова в художественном фильме, и Айдингер согласился, следует из разговора, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Да-да, я с удовольствием. Вы имеете в виду, что я бы сыграл вас?… Да, совершенно точно, я был бы очень рад", — сказал Айдингер.
Также у собеседников зашел разговор о роли Айдингера в фильме "Матильда". По словам актера, он старался сыграть персонажа максимально понятно, чтобы было ясен конфликт фильма. "Но мне кажется, он (Николай II) был достаточно слабой личностью, потому что в его руках были возможности все изменить, но он этого не сделал", — подчеркнул он.
В мае в московском театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". В данный момент фигуранты дела — экс-бухгалтер студии Нина Масляева, гендиректор Юрий Итин и режиссер Кирилл Серебренников находятся под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский помещен под стражу.