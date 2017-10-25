Сыгравший царя в "Матильде" актер согласился сыграть Серебренникова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пранкер Алексей Столяров предложил немецкому актеру Ларсу Айдингеру, который сыграл Николая II в фильме "Матильда", сыграть Кирилла Серебренникова в художественном фильме, и Айдингер согласился, следует из разговора, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Столяров разговаривал с Айдингером от имени Кирилла Серебренникова, который в настоящее время находится под арестом. По словам псевдо-Серебренникова, он бы хотел снять фильм "о своей ситуации", о работе режиссера и о том, как был арестован, и он бы с удовольствием доверил роль себя немецкому актеру. Разговор состоялся в сентябре, в то же самое время, когда Айдингер разместил в своем Instagram письмо, которое Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждал, что Серебренников попросил его опубликовать послание, если он будет арестован. Позже стало известно, что от имени режиссера с Айдингером говорили пранкеры.

"Да-да, я с удовольствием. Вы имеете в виду, что я бы сыграл вас?… Да, совершенно точно, я был бы очень рад", — сказал Айдингер.

Также у собеседников зашел разговор о роли Айдингера в фильме "Матильда". По словам актера, он старался сыграть персонажа максимально понятно, чтобы было ясен конфликт фильма. "Но мне кажется, он (Николай II) был достаточно слабой личностью, потому что в его руках были возможности все изменить, но он этого не сделал", — подчеркнул он.

Айдингер добавил, что понимает людей, которые боятся, что в фильме выставили будущего императора в невыгодном ключе и говорили о нем без должного уважения. "Но у меня нет ощущения, что мы как-то неуважительно отнеслись к памяти Николая. Мы показали эту историю в очень серьезном ключе", — заметил актер.

В мае в московском театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". В данный момент фигуранты дела — экс-бухгалтер студии Нина Масляева, гендиректор Юрий Итин и режиссер Кирилл Серебренников находятся под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский помещен под стражу.