Айдингер назвал Поклонскую привлекательной женщиной, рассказал пранкер

Актер Ларс Айдингер и режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда. Архивное фото

Актер Ларс Айдингер и режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в картине "Матильда" Алексея Учителя, в разговоре с российским пранкером Алексеем Столяровым (Лексус), представившимся ему режиссером Кириллом Серебренниковым, назвал депутата Госдумы Наталью Поклонскую привлекательной женщиной и выразил готовность сниматься в фильме, в котором одной из героинь станет бывший прокурор Крыма, рассказал РИА Новости пранкер Владимир Кузнецов.

"Этот разговор состоялся в начале сентября, когда Ларс разместил с нашей подачи в своих соцсетях письмо от имени "Серебренникова", но мы его (разговор) не афишировали ", — рассказал РИА Новости Кузнецов.

На записи, которая имеется в распоряжении редакции РИА Новости, Столяров, представившись режиссером Серебренниковым, который сейчас находится под домашним арестом, предложил Айдингеру сняться в "антироссийском фильме о работе спецслужб". По его словам, фильм он якобы планирует снимать на украинские деньги. "И я хотел бы снять Поклонскую в этом фильме", — сказал Айдингеру пранкер, добавив, что ее, конечно, будет играть актриса.

"Я думаю, она достаточно привлекательна!", — сказал Айдингер.

"Режиссер" предложил немецкому актеру роль главного разведчика, который находится в России, но работает на украинскую разведку. "А над Поклонской мы можем в этом фильме смеяться", — добавил пранкер.

Исполнитель роли Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда" Ларс Айдингер в начале сентября разместил в своем Instagram письмо, которое Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждал, что Серебренников попросил его опубликовать послание, если он будет арестован. Позднее адвокат помещенного под домашний арест режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что Серебренников не отправлял письмо немецкому актеру и не просил того о помощи.

Позже стало известно, что от имени режиссера с Айдингером говорили пранкеры. Кузнецов рассказал РИА Новости, что своим звонком Айдингеру они хотели показать, что дело Седьмой студии "превратилось в театр", и сторонники режиссера Кирилла Серебренникова не хотят ни в чем разбираться, принимая только свою точку зрения.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". В данный момент фигуранты дела — экс-бухгалтер студии Нина Масляева, гендиректор Юрий Итин и режиссер Кирилл Серебренников находятся под домашним арестом, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский помещен под стражу.