Певец Робби Уильямс объяснил российским фанатам причины отмены концертов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс записал видеосообщение, в котором объяснил, почему был вынужден отменить концерты в Москве и Санкт-Петербурге в начале сентября.

Известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи. Пиар-компания Murray Chalmers PR сообщила РИА Новости, что решение было принято в связи с болезнью артиста. Концерт Уильямса в Санкт-Петербурге планировался на 7 сентября, в Москве — на 10-е.

"Я восстанавливаюсь после болезни последние пять недель. К сожалению, эта болезнь вклинилась как раз под конец моего тура. Тура, который так хорошо шел… Я должен был закончить этот тур, я должен был поехать в Москву, поехать в Санкт-Петербург, но я получил результаты исследований, и они вызывали беспокойство, и я оказался в реанимации. Так что я не мог поехать", — рассказал Уильямс.

Он поблагодарил поклонников за поддержку и многочисленные пожелания здоровья. По словам певца, сейчас он чувствует себя лучше. Он ежедневно занимается пилатесом и йогой и даже перешел на веганский рацион, но все же позволяет себе один большой бургер по воскресеньям.

"Россия, я люблю тебя, не могу дождаться, когда приеду и, наконец, выступлю", — добавил певец.