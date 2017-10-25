Друг Кокшенова сообщил о планах семьи найти новых врачей для актера

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Супруга актера и режиссера Михаила Кокшенова, который находится в реанимации Первой градской больницы в тяжелом состоянии, хочет пригласить для консультации специалистов со стороны, рассказал РИА новости друг актера, писатель и сценарист Аркадий Инин.

Актер Михаил Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе больницы.

"Я разговаривал с женой Михаила Наташей, она мне говорила, что хочет пригласить еще специалистов со стороны, здесь говорят только одно, что нужно время, больше пока ничего не могу сказать", — рассказал РИА Новости Инин.

Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими ролями в фильмах "Не может быть" (1975), "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили…" (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина.