Опрос показал отношение россиян к "Матильде"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Только 17% россиян поддержали инициативу депутата Госдумы Натальи Поклонской запретить фильм "Матильда", обратной точки зрения придерживаются почти 50% респондентов, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Позиция депутата Госдумы Натальи Поклонской (она выступает с требованием запретить показ фильма, как оскорбляющего чувства верующих людей) не нашла поддержки в обществе: "за" высказались только 17% опрошенных, против – 48%, еще 35% не смогли высказать определенного мнения", — отмечено в материалах исследования.

Согласно данным опроса, 22% россиян поддерживают предложение лишить Поклонскую депутатского мандата в связи с ее действиями против фильма, тогда как обратного мнения придерживаются 48% опрошенных, а 30% затрудняются ответить. Подчеркивается, что 53% респондентов (каждый второй опрошенный) полагают, что государство должно найти и наказать радикально настроенных граждан, совершавших противоправные действия по отношению к создателям фильма.

"Большинство граждан (56% в 2017 году) по-прежнему разделяют ту точку зрения, что художественные произведения не должны оскорблять чувства верующих. Очевидно, "Матильда" в общественном сознании на данный момент не идентифицируется соответствующим образом", — подчеркивается в материалах исследования.

Слышали о фильме "Матильда" еще до выхода картины в прокат 58% россиян, 33% опрошенных планируют посмотреть картину, а более трети (37%) желающих увидеть "Матильду" признались, что их привлекли скандалы вокруг киноленты, сообщает ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18-19 октября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда", рассказывающего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась в столице в кинотеатре "Октябрь" во вторник. До московской премьеры фильм показали зрителям в Санкт-Петербурге — премьера прошла в Мариинском театре, где танцевала Кшесинская и снимались некоторые сцены фильма. Премьеру посетили многие политики, актеры и режиссеры.