Опрос показал отношение россиян к "Матильде"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Только 17% россиян поддержали инициативу депутата Госдумы Натальи Поклонской запретить фильм "Матильда", обратной точки зрения придерживаются почти 50% респондентов, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
11.8%Да, жду премьеру в кинотеатрах
31.8%Посмотрю, когда фильм появится в интернете
56.4%Нет, этот фильм мне не интересен
Согласно данным опроса, 22% россиян поддерживают предложение лишить Поклонскую депутатского мандата в связи с ее действиями против фильма, тогда как обратного мнения придерживаются 48% опрошенных, а 30% затрудняются ответить. Подчеркивается, что 53% респондентов (каждый второй опрошенный) полагают, что государство должно найти и наказать радикально настроенных граждан, совершавших противоправные действия по отношению к создателям фильма.
"Большинство граждан (56% в 2017 году) по-прежнему разделяют ту точку зрения, что художественные произведения не должны оскорблять чувства верующих. Очевидно, "Матильда" в общественном сознании на данный момент не идентифицируется соответствующим образом", — подчеркивается в материалах исследования.
Слышали о фильме "Матильда" еще до выхода картины в прокат 58% россиян, 33% опрошенных планируют посмотреть картину, а более трети (37%) желающих увидеть "Матильду" признались, что их привлекли скандалы вокруг киноленты, сообщает ВЦИОМ.
Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда", рассказывающего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась в столице в кинотеатре "Октябрь" во вторник. До московской премьеры фильм показали зрителям в Санкт-Петербурге — премьера прошла в Мариинском театре, где танцевала Кшесинская и снимались некоторые сцены фильма. Премьеру посетили многие политики, актеры и режиссеры.