В "Матильде" нет сцен, оскорбляющих чьи-то чувства, заявил Жириновский

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Матильда" — красивый по художественным параметрам фильм, никаких оснований для критики работы режиссера Алексея Учителя и сцен, оскорбляющих чьи-то чувства, в нем нет, а возникший вокруг картины ажиотаж стал для него черным пиаром, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вы собираетесь смотреть фильм "Матильда"? Да, жду премьеру в кинотеатрах

Посмотрю, когда фильм появится в интернете

Нет, этот фильм мне не интересен Результаты 11.7% Да, жду премьеру в кинотеатрах

31.7% Посмотрю, когда фильм появится в интернете

56.6% Нет, этот фильм мне не интересен Все опросы Голосовать

Премьера фильма Учителя "Матильда", рассказывающего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась в столице в кинотеатре "Октябрь" во вторник. До московской премьеры фильм показали зрителям в Санкт-Петербурге — премьера прошла в Мариинском театре, где танцевала Кшесинская и снимались некоторые сцены фильма. Премьеру посетили многие политики, актеры и режиссеры.

"Целый год был такой ажиотаж, шум. Группа депутатов посмотрела вчера. По художественным таким параметрам, красивый фильм, сцены хорошие, музыка, костюмы – это все хорошо. Но подбор актеров – это как футбольные команды. Найдут легионеров, это же не достижения нашего спорта, а самородки из чужих стран. А здесь даже не самородки, просто взяли — немец играет Николая II", — заявил Жириновский журналистам.

Он подчеркнул, что не видит в этом смысла, так как в России есть и свои актеры, тем более, что в результате в фильме не было исторического соответствия. Например, актер, исполнявший роль царя, был намного выше Николая II.

"Никаких там сцен, сюжетов, чтобы это оскорбляло чьи-то чувства, не нашли. Если бы не было этого ажиотажа, на него бы пошло очень мало зрителей… Те, кто пытались сорвать его,… они просчитались. Они через черный пиар дали бешеную рекламу и больше ничего", — отметил лидер ЛДПР, подчеркнув, что "никаких оснований для критики фильма не было".

Жириновский также заявил, что перед показом фильма все ждали каких-то провокаций, "но ничего не было". Только один молодой человек дал политику в руки 30 монет с надписью на каждой "один иудин сребреник" и попросил раздать их в зале.

"Я никому не раздавал, депутатам раздадим. А так никаких провокаций, никого из тех лиц, кого объявили, не было. Все прошло тихо, спокойно", — подытожил он.