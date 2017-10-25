В "Матильде" нет сцен, оскорбляющих чьи-то чувства, заявил Жириновский

11:1425.10.2017
(обновлено: 11:25 25.10.2017)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Матильда" — красивый по художественным параметрам фильм, никаких оснований для критики работы режиссера Алексея Учителя и сцен, оскорбляющих чьи-то чувства, в нем нет, а возникший вокруг картины ажиотаж стал для него черным пиаром, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Да, жду премьеру в кинотеатрах
Посмотрю, когда фильм появится в интернете
Нет, этот фильм мне не интересен
Премьера фильма Учителя "Матильда", рассказывающего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась в столице в кинотеатре "Октябрь" во вторник. До московской премьеры фильм показали зрителям в Санкт-Петербурге — премьера прошла в Мариинском театре, где танцевала Кшесинская и снимались некоторые сцены фильма. Премьеру посетили многие политики, актеры и режиссеры.
"Целый год был такой ажиотаж, шум. Группа депутатов посмотрела вчера. По художественным таким параметрам, красивый фильм, сцены хорошие, музыка, костюмы – это все хорошо. Но подбор актеров – это как футбольные команды. Найдут легионеров, это же не достижения нашего спорта, а самородки из чужих стран. А здесь даже не самородки, просто взяли — немец играет Николая II", — заявил Жириновский журналистам.
Он подчеркнул, что не видит в этом смысла, так как в России есть и свои актеры, тем более, что в результате в фильме не было исторического соответствия. Например, актер, исполнявший роль царя, был намного выше Николая II.
"Никаких там сцен, сюжетов, чтобы это оскорбляло чьи-то чувства, не нашли. Если бы не было этого ажиотажа, на него бы пошло очень мало зрителей… Те, кто пытались сорвать его,… они просчитались. Они через черный пиар дали бешеную рекламу и больше ничего", — отметил лидер ЛДПР, подчеркнув, что "никаких оснований для критики фильма не было".
Жириновский также заявил, что перед показом фильма все ждали каких-то провокаций, "но ничего не было". Только один молодой человек дал политику в руки 30 монет с надписью на каждой "один иудин сребреник" и попросил раздать их в зале.
"Я никому не раздавал, депутатам раздадим. А так никаких провокаций, никого из тех лиц, кого объявили, не было. Все прошло тихо, спокойно", — подытожил он.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".