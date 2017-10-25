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Культура

Окружной суд подтвердил выселение Центра Рерихов из усадьбы Лопухиных

10:1125.10.2017
(обновлено: 10:17 25.10.2017)
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© РИА Новости / Юрий АртамоновПерейти в фотобанкМеждународный Центр-Музей имени Н.К. Рериха в Москве. Архивное фотоМеждународный Центр-Музей имени Н.К. Рериха в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Государственного музея искусства народов Востока обязали Международный центр Рерихов (МЦР) освободить здание на территории усадьбы Лопухиных в центре Москвы, следует из информации на сайте суда.

Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в Международном центре Рерихов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Окружной суд 24 октября отклонил кассационную жалобу МЦР на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы и июльское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Суды двух инстанций удовлетворили иск Музея Востока о выселении МЦР из нежилого здания площадью около 260 квадратных метров по адресу: Малый Знаменский переулок, д.3/5, строение 5. По сообщению министерства культуры РФ, в этом здании когда-то находился "Оптический театр".

Как установили суды, спорное здание, как и другие строения усадьбы Лопухиных, распоряжением Росимущества от 11 ноября 2015 года было передано из собственности Москвы в федеральную собственность и закреплено на праве оперативного управления за Музеем Востока. Это распоряжение оспаривалось Центром Рерихов в суде, однако Хамовнический суд, а затем и Мосгорсуд признали его законным.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МЦР, отстаивая свое право на спорное здание, ссылался в арбитражных судах на постановление правительства Москвы 1995 года, на основании которого с ним был заключен долгосрочный договор аренды. Но, как установили суды, это постановление было отменено в январе 2015 года.

В рамках другого разбирательства Музей Востока добился также выселения МЦР из строений 4 и 7, которые представляют собой "Главный дом" и флигель усадьбы Лопухиных, являющиеся объектами культурного наследия. Суды установили, что МЦР допустил нарушение охранных обязательств при их использовании. В том деле ответчиком также подана кассационная жалоба.

Пресс-служба министерства культуры РФ в июле сообщала, что в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения со стороны МЦР в сфере сохранения и использования памятников истории и культуры, а также нарушения условий хранения и учета музейных предметов, которые находились в усадьбе. Как отмечалось, в усадьбе создается музейный и просветительский комплекс, посвященный наследию Рерихов, научно-хранительские функции этого комплекса возложены на Музей Рерихов — филиал Музея Востока.

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