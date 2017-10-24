Источник рассказал о клинике, где перед смертью находился Марьянов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В реабилитационном центре, где перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов, нет врачей, которые могли оказать ему квалифицированную медицинскую помощь, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"В этом центре нет врачей, которые могли бы оказать помощь актеру, поэтому сотрудники вызвали скорую помощь", — сказал собеседник агентства.

Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Друзья актера изначально сообщили, что актер потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Марьянова отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

Позже Следственный комитет, который по факту смерти артиста расследует уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", сообщил о пребывании Мартьянова перед смертью в реабилитационной клинике "Феникс".

Как ранее сообщало следствие, основные версии произошедшего — несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру и оказание услуг реабилитационным центром, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья.

Дмитрий Марьянов — актер театра и кино. Известен по ролям в театре Ленком, а также сотрудничеством с "Квартетом-И". Снялся в таких картинах, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Отцы".