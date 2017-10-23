Грантовую поддержку с 2018 года получат 67 московских театров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Грантовая система финансирования будет введена в 2018 году в 67 московских театрах, об этом стало известно на пресс-конференции заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова в понедельник.

"С 2018 года предполагается переход на грантовую систему финансирования творческой деятельности государственных театров города Москвы. Она коснётся 67 театров", — говорится в выданных ко встрече материалах.

Как отметил Печатников, театральная реформа позволит освободить театры от "субъективного взгляда чиновников".

"Проблема была в том, что разные театры иногда одинаковые по успешности, жанру, количеству мест финансировались по-разному. Здесь возникал вопрос, не является ли это субъективным. Задача, которая перед нами стояла — "оторвать" финансирование театров от субъектного взгляда чиновников. Чтобы департамент культуры не мог по своему усмотрению дать одному театру больше, другому меньше", — пояснил Печатников.

По словам заммэра, власти не будут вмешиваться в творческую деятельность театральных учреждений, однако гранты будут предусматривать обязательство руководства театра обеспечить достойную заработную плату своим артистам и персоналу.

Система грантовой финансовой поддержки театров предполагает закрепление за театром определенного объема финансирования. Расчёт суммы финансирования будет осуществляться по нормативным принципам. В случае, если театр после применения нормативного подхода получает бюджет с отрицательным значением, принимается решение сохранить бюджетное финансирование на уровне прошлых лет.

Творческая составляющая, что включает в себя две трети от общего объёма финансирования, будет находиться в полном управлении театров.