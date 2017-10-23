Песков рассказал, будут ли в администрации Кремля смотреть "Матильду"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экспертный просмотр фильмов не входит в функции администрации президента РФ, но те из сотрудников, кто захочет, в частном порядке сходят на показ картины режиссера Алексея Учителя "Матильда", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
34.9%Да
30.5%Нет
22.5%Не собирался(лась), но после скандалов решил(а) посмотреть
12.1%Не интересуюсь современным кинематографом
Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.