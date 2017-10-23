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Культура

Почему нужно смотреть и за что можно невзлюбить "Матильду" Алексея Учителя

12:2923.10.2017
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© ТПО РокКадр из фильма МатильдаКадр из фильма Матильда
© ТПО Рок

МОСКВА, 23 октября — РИА Новости, Анна Кочарова. Премьера фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя состоится в понедельник в Мариинском театре в Петербурге. А 26 октября лента выходит в российский прокат.

Актриса Ингеборга Дапкунайте в фильме Матильда
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Ингеборга Дапкунайте о "Матильде": "Мы снимали фильм не о религии"

"Матильда" Учителя — картина, о которой, кажется, еще до выхода на экраны сказано и написано слишком много. Общественный конфликт, разгорающийся вокруг фильма уже в течение года, становится главной причиной для того, чтобы посмотреть картину и сформировать собственное мнение.

Историческая мелодрама, а именно так обозначен создателями жанр, рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Европейцы "при царском дворе"

В этой экранной истории есть все, что так необходимо зрительскому кино: интригующий сюжет, любовная линия, встреча и разлука героев, ревность и желание отомстить, красивые съемки и роскошные костюмы.

Почти два часа экранного времени смонтированы очень плотно, в клиповой манере. Важная составляющая — насыщенный саундтрек к картине, записанный оркестром Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Кстати, живой звук — роскошь, которую сегодня себе может позволить далеко не каждый режиссер или продюсер, тем более при участии одного из лучших музыкантов мира.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкАктер Ларс Айдингер в роли Николая II во время съемокфильма Алексея Учителя "Матильда"
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Актер Ларс Айдингер в роли Николая II во время съемокфильма Алексея Учителя "Матильда"
Балерина Матильда Кшесинская в роли Эсмеральды в балете Цезаря Пуни Эсмеральда. Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1899
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Матильда, которую мы не видели: редкие фото балерины Кшесинской

Всех главных героев сыграли европейские актеры, которые в России были известны разве что узкому кругу знатоков — и даже не кино, а театра. Немец Ларс Айдингер — цесаревич Николай Александрович, полячка Михалина Ольшанская — Матильда Кшесинская.

Кстати, по словам Учителя, работать на съемках с Михалиной было непросто. Как и ее героиня, она временами проявляла свой непростой и строптивый характер. Роль будущей императрицы Александры Федоровны отдали немке Луизе Вольфрам, внешне как бы вобравшей всю "немецкость" в представлении российского зрителя.

В неожиданном на первый взгляд выборе актеров есть безусловный плюс. Зрители избавлены от ставшей традиционной для многих картин игры в узнавание и отгадывание, когда главной интригой становится обсуждение в духе "похож — не похож" тот или иной актер на исторического персонажа.

В "Матильде" это, пожалуй, касается только Сергея Гармаша, всегда игравшему по большей части людей, что называется, из народа. Здесь он неожиданно предстает в образе Александра III.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРежиссер Алексей Учитель и актриса Луиза Вольфрам в роли жены императора Николая II Александры Федоровны
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Режиссер Алексей Учитель и актриса Луиза Вольфрам в роли жены императора Николая II Александры Федоровны

Выбор европейских актеров хорош еще и потому, что тем самым очень тонко и невзначай режиссер подчеркивает именно эту европеизированность царского двора. Уж если Романовы и были связаны родственно с Европой, то в фильме это показано через саму внешность и типажи актеров. Кстати, императрицу Марию Федоровну играет Ингеборга Дапкунайте — как бы главная "иностранка" в российском кино и театре.

Навязчивые дурные предзнаменования

Глубина созданных образов актерским составом, пожалуй, и ограничивается. О мягкости характера будущего императора писали и его современники, позже — историки. Но очевидно, что одним этим характер человека, который управлял страной, не ограничивался. Известно, что и императрица Александра Федоровна была подвержена влиянию мистики, но уже много позже, когда родился страдавший гемофилией наследник. Все факты известны, но это далеко не единственное, что характеризовало ее и Николая II.  

Дурные предзнаменования — одна из четких линий, которую авторы проводят на протяжении всей картины.

Будущая императрица начинает свою жизнь в России с того, что устраивает спиритический сеанс. А узнав о существовании Кшесинской, она приезжает в дом балерины, чтобы получить образцы крови соперницы, — сомнительный врач при дворе обещает помочь отделаться от навязчивой женщины.

© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"Кадр из фильма "Матильда"
© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
Кадр из фильма "Матильда"

Тема крови сопровождает героиню повсюду — от сцены с Кшесинской, когда та забирает окровавленный пуант, до подготовки к торжествам и примерки короны, когда после укола шпилькой кровь стекает по лбу Аликс.

Не до конца понятно, кому адресована прямолинейность повествования: российским зрителям, которые, кажется, уже достаточно много знают о тех временах из опубликованных документов, или потенциально зарубежной аудитории, пребывающей в неведении и ожидающей просто красивой сказки.

Не секрет, что первоначально Алексей Учитель собирался участвовать с "Матильдой" в оскаровской гонке, о чем сам говорил журналистам (в итоге российский комитет выдвинул фильм "Нелюбовь" Звягинцева). Режиссер не скупится на эффектные сцены, которые могут не иметь ничего общего с описываемыми историческими событиями.

© ТПО РокКадр из фильма "Матильда"
© ТПО Рок
Кадр из фильма "Матильда"

Вымысел против реальности

Есть в картине и несколько персонажей, которые имели исторические прототипы, но, по словам самого Алексея Учителя, претерпели радикальную трансформацию. Таков поручик Воронцов (Данила Козловский) — ревнивый поклонник Кшесинской, который сначала из-за любви к балерине попадет в застенки и подвергается пыткам, а потом бежит и устраивает поджог в ее доме. Таков и некий ученый и врач-немец, пытающий Воронцова.

Трансформация эта оказалась действительно радикальной. Герой Козловского из просто влюбленного англичанина (о котором известно) превращается в безумного преследователя.

А немецкий врач, который в реальности приехал в Россию вместе с будущей императрицей Александрой Федоровной (о чем сам Учитель рассказывал внимательным зрителям на показах), будто превращается в серого кардинала, в распоряжении которого целая "фабрика пыток". Именно он держит в аквариуме незадачливого ревнивца Воронцова. Именно он каким-то фантастическим образом становится жертвой: Воронцов умудряется выбраться из воды и утопить в аквариуме своего палача.

© ТПО РокКадр из фильма "Матильда"
© ТПО Рок
Кадр из фильма "Матильда"

Шаблонность второстепенных героев — вот еще один из главных недостатков фильма. Если директор Императорских театров (Евгений Миронов) — то вечно всклокоченный и невероятно манерный "человек искусства".  

Если балерины (не только Кшесинская, но и вообще все выпускницы хореографического училища) — то они обязательно "обслуживают" на досуге знать и военных. И еще, конечно, они все плетут интриги и ждут момента, чтобы насолить друг другу. Так происходит в один из принципиальных моментов, когда по сюжету главная конкурентка Кшесинской уединяется с поклонником в гримерной, а смекалистая Матильда запирает ее на ключ и вместо нее бежит танцевать спектакль в честь коронации Николая II.

© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"Кадр из фильма "Матильда"
© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
Кадр из фильма "Матильда"

Кшесинская оставила довольно подробные мемуары, в которых описывает свое знакомство и последующие встречи с цесаревичем. Доподлинно, конечно, неизвестно, о чем могли говорить между собой наедине герои этой истории, — об этом не раз упоминал в общении с журналистами и сам Учитель. Требовать исторической достоверности от художественного произведения нельзя. Но и избежать разговоров об этой исторической достоверности невозможно.

Вот эпизод коронации, когда Кшесинская всеми правдами и неправдами пробирается на хоры в храме и оттуда кричит "Ники!" прямо во время церемонии, — уже вызывает удивление. Впрочем, как и первая встреча еще цесаревича и талантливой выпускницы хореографического училища. По замыслу сценаристов, это происходит во время развлекательного мероприятия в некоем уединенном шатре.

В театре же будущий император видит Кшесинскую в тот момент, когда та попадает в крайне неловкую ситуацию: конкурентка умудряется во время спектакля развязать какой-то важный узелок на ее костюме, и будущая звезда петербургской сцены дотанцовывает свой номер уже полуобнаженной. Цесаревич, несмотря на публику в зале, крайне эмоционально реагирует, слишком пристально смотрит в бинокль.

© ТПО Рок (2017) Кадр из фильма "Матильда"
© ТПО Рок (2017)
Кадр из фильма "Матильда"

Надо сказать, что и сама Кшесинская в фильме представлена довольно однобоко: любовница будущего императора, амбициозная выскочка, которая и 32 фуэте крутить не может. Тем временем известно, что Кшесинская была выдающейся студенткой и прекрасной танцовщицей. Не говоря уже о ее дальнейшей деятельности в эмиграции (Кшесинская умерла в 99 лет), где она очень много сделала для популяризации русского балета в Европе.

И вот здесь и возникает главный вопрос: как это смотреть? "Матильду" — как любое художественное кино, пускай и историческое — нельзя принимать, что называется, за чистую монету. "Художественное" — значит, подразумевающее некую свободу и фантазию создателей.

Вряд ли зритель может черпать какие-либо знания из этой картины. Для этого есть документальное кино, а для размышлений и развлечений — художественное. Составить по "Матильде" представление о событиях, предшествовавших венчанию и коронации Николая II, — главная ошибка, которую может допустить доверчивая публика.

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